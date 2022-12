Amparito Arozamena: la actriz de la Época de Oro que conquistó a un futbolista

La Época de Oro del Cine Mexicano le dio la oportunidad de comenzar su carrera a varias estrellas que hoy en día son leyenda en la industria del entretenimiento, como fue el caso de Amparito Arozamena, quien empezó en el teatro y trabajó en diferentes producciones del séptimo arte y de la televisión. La vida de la actriz además de ser marcada por su larga trayectoria, también lo fue por sus romances, como el que tuvo con un futbolista, al que conquistó y estuvo con el por varios años.

María Amparo Arozamena Sánchez, nació en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1916, en una familia de artistas, ya que su papá fue Eduardo "Nanche" Arozamena - quien fue exiliado en la Revolución-, y su madre era la tiple del Teatro Principal, Clemencia Sánchez, quienes hicieron compañía que llevaba el apellido del actor y en el que debutó con tan sólo 5 años de edad. La actriz desde muy pequeña comenzó en los teatros de revistas por lo que se involucró rápidamente en el espectáculo, así que para 1929, hizo su primera aparición en el cine en "La calle del ensueño", una película chilena.

Amparito Arozamena perteneció a una familia de artistas Foto: Especial

En tanto, en México trabajó por primera vez en la pantalla grande en "Almas encontradas", de 1933, y a partir de ese momento consiguió varios papeles en diferentes cintas como "El gendarme desconocido", "Toda una vida" "Caballero a la medida", " Se solicitan modelos" y "Ahí vienen los gorrones", por mencionar algunas de su larga lista en la que compartió créditos con Mario Moreno "Cantinflas", Antonio Espino y Mora "Clavillazo", así como Gaspar Henaine y Marco Antonio Campos, mejor conocido como "Viruta y Capulina".

Amparito Arozamena se casó con un futbolista

La diva del Cine de Oro fue una de las más bellas de la época, por lo que conquistó a varios hombres incluido el futbolista, Ramón Barón. El deportista era parte del Club América y se convirtió en su segundo esposo en 1952, pues había enviudado varios años antes, tras el fallecimiento de Roberto G. Serna, con quien tuvo a su único hijo Juan Antonio. La pareja formada por el jugador y la actriz fue muy sólida, pues estuvieron juntos durante varias décadas a pesar de las adversidades, ya que el ex americanista sufrió de alzheimer.

En 2006, su esposo falleció y al siguiente año, la actriz tuvo que volver a sufrir la pérdida de una de las personas que más quería, su único hijo, quien perdió la vida a los 60 años de edad a causa del cáncer que padecía. A pesar de que en un principio la familia no quería darle a conocer la lamentable noticia a Amparito debido a que tenía problemas de salud, finalmente revelaron la verdad y como era de esperarse para ella fue devastador.

"No me puedo conformar, ya me enojé con Dios, ya le pedí perdón, pero no puedo perdonarlo. He conocido personas que han tenido cáncer y se han salvado, ¿por qué mi hijo no?. No quiso Dios y lo tengo que aceptar", comentó en aquel entonces durante una entrevista con el programa "La oreja", emisión en la que también recordó el último momento en que estuvieron juntos: "Lo vi, estaba acostado y me dijo: te quiero dar un beso, me lo dio y yo a él, ese sería el último que iba a recibir".

Tras la muerte de su hijo Juan Antonio, Arozamena quedó al cuidado de sus nietos y una sobrina, quienes estuvieron con ella hasta sus últimos días. La actriz murió el 30 de abril de 2009, a los 92 años de edad, debido a un problema cardiaco. La actriz dejó un gran legado, pues sumó más de 120 créditos a lo largo de su carrera, además la medalla que la A.N.D.A. otorga a los actores con 75 años de trayectoria lleva su nombre, porque fue la primera actriz que trabajó todos esos años de forma ininterrumpida.

