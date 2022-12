Galilea Montijo confiesa que le ha caído mal a personajes de Hoy: “No tenemos que ser amigos”

Galilea Montijo volvió a colocarse en el ojo del huracán mediático luego de confesar que no siempre la relación con ciertos compañeros del programa "Hoy" ha sido la mejor pero que cuándo eso ha ocurrido suele ser honesta consigo misma y con ellos, pues de manera clara les ha hecho saber su postura. La conductora no se quedó callada y profundizó más acerca de su carácter y la manera en la que se suele relacionar con los demás.

Fue durante uno de los más recientes episodios del programa "Netas Divinas" en donde la presentadora tapatía fue cuestionada por su compañera Paola Rojas acerca de la manera en la que se relaciona o vincula con aquellas personas que le confiesan que le hacen saber que ella no les es de su agrado: "Pero cómo le haces, por ejemplo, si hay alguien que te hace saber, de una manera digamos educada, que no le caes bien y que, sin embargo, tienes que convivir con esa persona. Y cotidianamente, ¿qué haces?", preguntó Paola.

Paola Rojas preguntó a "Gali" acerca de su interacción con las demás personas. FOTO: Especial

"Yo prefiero a las personas frontales": Galilea Montijo

Fue en ese momento en que Galilea reveló que a ella le gusta ser frontal y decir las cosas como son ante los demás, algo que no siempre es bien recibido por los otros: "Y sí también esa aparte que agradezco, cuando alguien me hace saber que no le caigo bien. Yo prefiero mil esas personas que me lo hacen saber", confesó durante la emisión del programa de Unicable.

Galilea confesó que es muy frontal a la hora de tratar a los demás. FOTO: Especial

"Gali" recordó que uno de los lugares en donde suelen ocurrir este tipo de situaciones en el trabajo: "En el trabajo pasa mucho. Digo, nos pagan para entretenerles (a los televidentes). Me ha pasado en 'Hoy' con ciertos personajes que han pasado, que ni siquiera se han quedado. Pero nos lo hemos hecho saber, tampoco es que vamos a ser amigas o amigos. Porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero a las personas frontales", reveló.

En determinado momento de la transmisión Ángela, la voz del programa, le preguntó a Montijo acerca de los momentos en que tuvo que exagerar en algo y ha tenido que pagar sus consecuencias: "Exagero en mis cariños, pero no me arrepiento porque cuando quiero, quiero mucho y cuando no, también lo demuestro, entonces luego me paso pero porque no se me da esta parte de ser falsa, eso me ha traído muchas consecuencias", declaró al aire.

La tapatía contó que no siempre se ha llevado bien con algunos compañeros de "Hoy". FOTO: Instagram

Cuando alguien no me cae bien se lo hago saber

La tapatía aseguró a sus compañeras de programa que si alguien no le cae bien se lo hace saber al momento sin rodeos: "Podría ser eso de no me caes bien y te lo hago saber. Y me gusta también querer, apapachar, querer que me quieran y esta parte de cuando alguien no me cae bien se lo hago saber sin ser mal educada".

Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. FOTO: Instagram

Finalmente, Paola Rojas recordó la ocasión en que fue invitada por "Gali" a pasar un rato agradable con ella en su casa y le dio las gracias por abrirle las puertas de su hogar: "Te agradezco no solo que me hayas abierto tu casa, sino que me hayas festejado ahí. Además con mis hijos, de verdad muchas gracias", le comentó.

"Sí, convivimos", respondió cGalilea contenta de recordar esa experiencia, la cual sirvió también para que los hijos de ambas se conocieran y la pasara bien, ya que "todos (sus hijos) son como de la edad", comentó la conductora de "Hoy".

