VIDEO | Paola Rojas habla por primera vez de su salida de la TV: "Empieza una vida nueva"

Nuevamente, la talentosa conductora de televisión, Paola Rojas se robó los reflectores en la industria de la farándula después de abrir su corazón para hablar sobre cómo se siente al abandonar el noticiero que tenía en la televisora de San Ángel, noticia que fue confirmada hace unas semanas.

Por medio de un comunicado, la famosa televisora detalló que la conductora de 45 años dejaría su lugar como titular del noticiero matutino, dejando en completo shock a todos. Fue hasta hace unas horas que Paola Rojas habló por primera vez sobre su salida del reconocido programa.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", uno de los más exitosos de Unicable, Paola Rojas abrió su corazón para explicar cómo se siente después de que se confirmara su salida del noticiero que encabezaba en la televisora de San Ángel.

Sin guardarse nada, la también colaboradora del reality show "¿Quién es la máscara?" dijo que siempre fue consiente de que ese momento llegaría, pero no tan pronto. Recordó que durante este 2022 también dejó su programa de radio y ahora el de televisión.

Frente a sus compañeras en "Netas Divinas", Paola Rojas confesó que su deseo de tener una vida tranquila sucedió mucho antes de lo que esperaba, por lo que actualmente lo está procesando. Dijo que a partir de ahora tendrá tiempo de disfrutar su vida.

"Yo lo soñaba, pero no tan pronto. La verdad ocurrió mucho antes de lo que soñé y cierro el año procesando. Al fin tener tiempo de eso que nunca he podido, incluso de atender mi propia salud. Empezar una vida nueva, me emociona", contó frente a sus compañeras.