VIDEO: Mariazel, más bella que nunca, da lecciones de moda en minifalda de polipiel

Mariazel está imparable en sus redes sociales, pues con cada una de sus publicaciones enamora y encanta a sus millones de seguidores, tal como sucedió con su último video en TikTok, en el que se lució más bella que nunca bailando en un coqueto look de minifalda de polipiel con el que dio lecciones de moda y se confirmó como una de las mejores vestidas de la pantalla chica y de las plataformas digitales.

La conductora, que destacó recientemente con su participación desde Qatar, es muy activa en sus cuentas oficiales, principalmente en Instagram y TikTok, en las que cuenta con millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con fotos y videos de sus mejores outfits, y fue en la plataforma china en la que dejó encantados a sus fans con un look causal, logrando recibir miles de "likes" y cientos de comentarios.

Mariazel se luce en coqueto look de minifalda

Mariazel, que ganó popularidad en la pantalla chica por el programa "Me Caigo de Risa", compartió con sus seguidores en la plataforma china un video con el que cautivó por su atuendo de falda corta de tono café que llevó con mucho estilo con una blusa de cuello alto y chamarra, logrando un atuendo de impacto con el que se robó las miradas de sus fanáticos y se confirmó como amante de la moda.

"Uno de mis pasatiempos favoritos… Aprenderme coreografías de TikTok y bailaaaaar!!!", fue la frase con la que guapa presentadora acompañó la publicación que compartió en la red social en la que suma 8.2 millones de seguidores, y logró en sólo unas horas generar más de 20 mil "me gusta", cientos de comentarios y 190 mil reproducciones, demostrando que es una de las consentidas de las plataformas digitales.

"Hermosa como siempre", "saludos, en todo lo que haces le pones corazón y muchas ganas", "Uno de los míos es verte haciendo lo que sea, eres hermosa", "me encanta como bailas querida Zel tus videos me hacen el día", "y súmale transmitir una energía super COOL, saludos", "Hola Mariazel cada vez bailas mejor me gustan todos tus videos eres muy hermosa" y "la más bella de todas sin duda"; entre muchos otros.

Mariazel conquista en coqueta minifalda. Foto: IG @mariazelzel

La guapa conductora, de 41 años, que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las favoritas del canal de deportes TUDN, se consolida en las plataformas digitales como ícono de moda para las mujeres y así lo ha confirmado desde Qatar con los atuendos que ha dejado ver, la mayoría de estos coquetos y muy chic, con los que da lecciones de moda.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora originaria de España y que llegó a México siendo una niña, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", conducido por Faisy, en el que demostró que es una amante de la moda y se dejó ver con los atuendos mini más chic, mismos que ahora ha dejado ver desde la sede del Mundial de Futbol, como los mini short, vestidos cortos, trajes de baño y ajustados looks con los que conquista.

