La Bebeshita cumple 30 años: los fuertes problemas de salud que enfrenta debido a sus cirugías estéticas

Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como La Bebeshita, cumplió 30 años y lo celebró con una gran fiesta en la que estuvieron varias celebridades de la televisión e internet. A pesar de que se encontraba viviendo un gran momento, la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana confesó que no la ha estado pasando tan bien, debido a que aún tiene problemas de salud que le provocaron las cirugías estéticas, por lo que próximamente tendrá que volver al médico para atenderse.

Hace unos días, la influencer cumplió 30 años de edad, sin embargo, fue hasta este miércoles que hizo una fiesta a la que invitó a sus compañeros del matutino de Tv Azteca, como Mati Álvarez y Alana Lliteras, así como algunas celebridades de internet y amigos. Asimismo, aprovechó para promocionar su nueva canción "Criminal", un tema que hizo junto a Dj Tona, por lo que contó con la presencia de algunos medios de comunicación, entre ellos la televisora a la que pertenece.

La Bebeshita tiene problemas de salud por las cirugías

En una entrevista para Venga la Alegría, La Bebeshita confesó que aún tiene problemas de salud después de que le realizaran una mala cirugía. Hace unos meses se le retiraron unos implantes mamarios, no obstante, tendrá que volver al quirófano para arreglarlo, pero planea hacerlo mucho más adelante, pues siente que aún no es el momento, debido a que le quiere dar tiempo a su piel de que cicatrice correctamente y regresar al médico para evaluar.

"Ya voy mejor, pero yo creo que me voy a tener que operar después como en un año, más o menos, porque siento que la piel no cicatrizó muy bien. (...) La cicatriz se está abriendo, entonces no se si cicatrizó, y si se puede otra vez abrir la herida y que se salga un implante", comentó al reportero de Tv Azteca, quien acudió a cubrir el cumpleaños de la influences y presentadora, quien es una de las consentidas del público debido a su carisma y forma de vestir, con la que conquista a sus millones de fans.

Dany, como le dicen de cariño sus amigos y algunos seguidores, comenzó a operarse cuando estuvo en "Enamorándonos", de hecho en una conversación reveló que algunas las pagó la producción de programa de la televisora del Ajusco. Asimismo, hace algunos meses comentó que se había hecho un total de 9 cirugías estéticas, entre las cuales destacó dos transferencias de glúteo, dos liposucciones, dos operaciones de busto, una intervención en la nariz, otra en la papada y un arreglito en los cachetes.

La conductora tiene complicaciones en sus implantes de busto IG @bebeshitadany

A pesar de que La Bebeshita se transformó físicamente desde que hizo su primera aparición en la televisión hasta ahora, siempre ha tenido una personalidad cautivadora que la ha hecho estar en los proyectos más importantes de Tv Azteca, como MasterChef Celebrity y Junior, pues mientras en la primera fungió como participante, en la segunda fue la coconductora con Tatiana. Ahora, se encuentra en Venga la Alegría Fin de Semana, en donde se ha hecho mucho más famosa debido a que enamora al público con su forma de ser y sentido el humor.

