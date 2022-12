¿Cuál es la terrible enfermedad a la que se enfrentó la Doctora Polo de Caso Cerrado?

Ana María Polo nació en la Habana, Cuba pero desde muy temprana edad, ella y su familia salieron de la isla. Primero para ir a Puerto Rico y después a Estados Unidos, ahí estudió la carrera en Ciencias políticas por la Universidad Internacional de Florida y después obtuvo la licenciatura en Derecho, por la Universidad de Miami.

Por varios años se dedicó profesionalmente al derecho, hasta que en el año 2000 dio el salto a la televisión, en donde se convertiría en una de las conductoras más famosas en los programas de habla hispana en Estados Unidos. Su carácter extrovertido y empático ayudaron a que se hiciera un nombre y también del cariño de la gente en poco tiempo.

El primer programa en el que apareció en la televisión fue "Sala de parejas", en el año 2001. Después de cuatro años, el formato fue cambiado y renombrado "Caso Cerrado", en el que se hizo famosa en todo el continente.

En el año 2003, a los 44 años de edad, Ana María Polo se enteró que sufría cáncer de mama, razón por la que tomó medidas drásticas para poder atenderse y empezar un tratamiento contra este padecimiento. Se dio cuenta de lo que pasaba con su cuerpo, mientras se hacía una se realizaba una autoexploración en el pecho y ahí detectó que había algo raro.

“Fue un shock absoluto, la cabeza te da vueltas, pero inmediatamente el cerebro empieza a funcionar y tienes que ser racional, lógico. Primero debes decir: estoy vivo y puedo hacer algo”, dijo en una entrevista con la ONG American Association of Retired Persons.

Además, aseguró que una de las claves para poder seguir con su vida, sin que le ganara la depresión, fue el mantenerse ocupada, buscar ayuda e iniciar con el tratamiento, pero nunca dejar de trabajar para que no tuviera tiempo de pensar en cosas negativas.

Siempre ha dicho que es muy feliz con la vida que tiene y ha agradecido por haberse dado cuenta de manera temprana que tenía esta enfermedad, para poder atenderla. En distintas pláticas y entrevistas ha reiterado la necesidad de que todos se revisen periódicamente, porque la clave está en detectarlo a tiempo.

“El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, poner atención a nuestro cuerpo. "El cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”