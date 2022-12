“México es un barrio”, Bellakath reconoce a la gente trabajadora y no dejará de cantar para ellos

En los últimos meses sólo ha existido una protagonista en las redes sociales y esa es Katherinne Huerta, mejor conocida como "Bellakath", quien con éxitos como "Gatita" ha acaparado la atención de nuestro país y otros rincones del mundo como Qatar, pues los turistas mexicanos que viajaron al Mundial 2022 hicieron resonar este himno del género cumbiatón. Aunque la historia de la cantante tiene mucho por detrás, fue precisamente este éxito el que la ha llevado a la mira de todos e incluso a ser la invitada a reconocidos matutinos, donde derrochó estilo como nunca.

Por supuesto, la fama ha llevado a que tanto sus viejos como sus más recientes fans quieran saber más sobre ella y sobre su historia, en especial luego que "Gatita" también se conociera entre los aficionados como el "himno del barrio de Tepito" y de ahí que muchas personas cayeran en la confusión que ella vive en un barrio, un hecho que ya descartó en un video que no tardó en hacerse viral. En la grabación se escucha a Bellakath desmintiendo algunos de los detalles de su vida privada tras el éxito de su canción.

Aunque ahora canta en grandes escenarios, no dejará a la gente trabajadora. (Foto: IG @labellakath)

Al sincerarse con sus fans, la guapa diva con looks de impacto y muy arriesgados señaló que no vive en un barrio como la gente suele pensar; sin embargo, se dijo muy agradecida con los mexicanos y la gente trabajadora que la ha apoyado en su carrera como cantante. Es por ello, que a pesar de eclipsar a todos con su belleza y hacer que una multitud cante sus canciones desde los escenarios más emblemáticos, no dejará de seguir recorriendo los barrios para deleitar con su voz.

Cabe recordar que la también abogada por la UNAM se convirtió en la gran sensación del Coca Cola Flow Fest en la CDMX el pasado mes de noviembre, donde todos los asistentes corearon y bailaron sus canciones. Ahora, según detalló dividirá sus conciertos tanto para eventos de esta magnitud como para los que se originan en los barrios.

"No vivo donde la gente dice; no vivo en el barrio de La Agrícola o Iztapalapa. Yo respeto mucho el barrio, me encanta. Muchas de mis canciones son dedicadas al barrio. El barrio para mí tiene mucho respeto, como sé que del barrio para acá el respeto es el mismo", dijo.

Durante el video en el que Bellakath se sinceró con sus fans también prometió que "no por ir yo a cantar a un escenario grande voy a dejar de ir a cantar al barrio como lo hacen muchos cantantes". De acuerdo con su explicación, con esto también busca mantenerse cerca de su gente, o sea, sus fans y no dudó en reiterar su completo respeto por estas zonas.

"De hecho, México en su mayoría es un barrio. Por eso me sorprende que la gente (diga) 'no que yo soy muy nice, de clase'. A ver, ubícate, México es un barrio y la gente de barrio es muy trabajadora", expresó.

Por supuesto, sus fans llegaron a respaldarla y aplaudirle su decisión de no alejarse de una parte de sus fans que nació en estas zonas del país. Además, la llenaron de halagos y defendieron ante todas las críticas a las que también se ha enfrentado desde que hace poco más de tres años su nombre empezó a ganar popularidad dentro de la industria musical.

La cantante destaca por ser "muy sencilla", afirman sus fans. (Foto: IG @labellakath)

"La amo", "me choca que le tiren tanto ella esta cumpliendo sus sueños y punto", "por los del barrio eres lo que eres, nosotros pagamos un boleto de 80 pesitos con emoción para mirarte cantar", "mi hermano la ha visto comer taquitos, es súper sencilla", "siempre tan sencilla la bella Kat" y "¿por qué tanta envidia? ella la esta armando con su música" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

SIGUE LEYENDO

Bellakath: de bikinis a pronunciados escotes, los looks más arriesgados de la cantante

Bellakath, La Bebeshita y otras famosas que triunfaron gracias a “Enamorándonos”

Ya puedes llevar “Gatita” el éxito de Bellakath de serenata, así suena en versión mariachi