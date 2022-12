Bellakath roba suspiros en “Venga la Alegría” con entallado outfit transparente

Katherinne Huerta, quien es mejor conocida como “Bellakath”, ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales durante las últimas horas debido a que robó suspiros en su presentación en “Venga la Alegría Fin de Semana” pues resulta que la intérprete de “Gatita” lució sus curvas con un entallado jumpsuit de transparencias con el que no dejó mucho a la imaginación.

Fue en la última emisión de “Venga la Alegría Fin de Semana” donde Bellakath estuvo como invitada en el famoso matutino de TV Azteca para presentar su arrollador éxito llamado “Gatita” y apenas llegó al foro causó un gran revuelo entre los conductores pues en el caso de Alana Literas y Gaby Ramírez, le pidieron que les enseñara la coreografía de su tema que es todo un fenómeno en TikTok.

Bellakath robó suspiros con este atrevido outfit. Foto: IG: labellakath

En cuanto al outfit con el que Bellakath lució su espectacular silueta, se trataba de un jumpsuit azul, confeccionado con una tela más que entallada y delgada que generaba ciertas transparencias, las cuales, dejaron al descubierto la espectacular figura de la también abogada, además, se pudo ver la ropa interior que llevaba debajo y para complementar su look, también calzó un par de botas altas en color negro y sus ya características gafas de sol.

Bellakath derrochó talento, carisma y belleza en VLA. Foto: IG: vengalaalegria

Bellakath no esperaba tanto éxito

Previo a interpretar su éxito llamado “Gatita”, el cual ya acumula más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales, la intérprete del género urbano fue entrevistada por Gaby Ramírez, quien la cuestionó sobre su arrollador éxito y la exparticipante de “Enamorándonos” confesó que no esperaba tanto éxito, pero se mostró agradecida con su público.

“No, la verdad no me lo imaginaba (tanto éxito), pero estoy muy agradecida con el público, con la gente, con la aceptación a este sencillo que justamente es una canción de reggaetón que no tiene letras explícitas y es apto para doto público”, señaló Bellakath, quien, como se mencionó antes, también se encargó de enseñarle la coreografía de “Gatita” a la bella conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana”.

Tras su presentación en el famoso matutino de TV Azteca, el nombre de Bellakath se hizo tendencia en distintas redes sociales donde se llevó cientos de halagos por su belleza y por su carisma, además, ella misma difundió una fotografía en Instagram para presumir el espectacular outfit con el que apareció en televisión nacional y además de cumplidos también recibió felicitaciones por su arrollador éxito.

Sobre Bellakath, la reggaetonera del momento

Actualmente, Katherinne Huerta tiene 25 años de edad y antes de saltar a la fama como Bellakath, ya tenía experiencia en televisión pues fue una de las participantes más polémicas del programa llamado “Enamorándonos”, el cual, le sirvió como plataforma de lanzamiento para convertirse en toda una celebridad en redes sociales, donde destacó generando todo tipo de contenido hasta que hace un par de años decidió lanzarse como cantante, pero fue apenas a principios de octubre cuando su fama explotó gracias a “Gatita”.

Belakath es una de las cantantes más solicitadas del momento. Foto: IG: labellakath

Cabe mencionar que, Bellakath no solo es cantante e influencer pues también cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, no ha podido ejercer debido a que la fama la sorprendió obligándola a enfocarse en sus actividades artísticas.

