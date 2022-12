Paola Rojas logra entrar al concierto de Bad Bunny y se luce como toda una fan

Uno de los eventos que causó revuelo en la Ciudad de México este fin de semana fueron los conciertos de Bad Bunny, que se llevaron a cabo este viernes 9 y sábado 10 de diciembre en el Estadio Azteca que se ubica al sur de la capital del país, donde logró asistir Paola Rojas.

"¿Adivina dónde estoy?"

A través de su cuenta de Instagram, la periodista subió unas fotos donde presumía su vista al escenario que se montó en el coloso de Santa Úrsula, donde se presentaría Bad Bunny. En la publicación se puede apreciar como Paola Rojas entró al recinto ataviada con unas orejas que hacen ilusión al intérprete originario de Puerto Rico.

Paola Rojas presume su vista. | Foto: Instagram @paolarojas

Como sabemos Bad Bunny es uno de los máximos representantes del género del reguetón, el cual genera polémica en las redes y la publicación de Paola Rojas no se escapó de esa controversia, ya que su publicación levantó diversos y controversiales comentarios.

“¡¡¡No, tu no Paola Rojas!!!”, “Tan inteligente ,tan evolucionada no lo puedo creer”, “Ya te ganaste unfollow sale bye”, “Pésimo gusto musical”, “Me desilusiona que vaya a ver a ese personaje tristemente celebre” fueron algunos de los comentarios que no estuvieron de acuerdo con la asistencia de la periodista al recital de Bar Bunny.

Sin embargo, también hubo quienes estuvieron de acuerdo con la conductora de “Netas Divinas”: “Qué onda con la gente tan criticona, la juzgan y qué se dice de ustedes que ni un comentario innecesario se pueden guardar, “El escuchar una música de Bad Bunny no define la personalidad de una persona. Paola disfruta mucho de ese concierto, baila, canta, grita, ríe mucho”.

Pese a la controversia en los comentarios la publicación alcanzó más de 24 mil me gusta de sus 1.9 millones de seguidores, quienes dejan en claro que Paola Rojas es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

