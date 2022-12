Maribel Guardia será operada mientras su madre enfrenta el cáncer

Los problemas para Maribel Guardia no paran, pues aunque recientemente anunció que su "madre" se estaba recuperando de la cirugía que le hicieron por el cáncer de mama que le fue detectado, ahora será ella quien tendrá que ser operada el próximo año. La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de la actriz, quienes le han mandado buenos deseos para que todo salga bien, en tanto, también se han unido en palabras de apoyo para que su familiar logre superar la enfermedad.

La actriz, de 63 años, reveló durante el mes de octubre que Vilma Chacón, su hermana a quien llama "madre" debido a que la cuidó cuando quedaron huérfanas con la muerte de su progenitora, nuevamente fue detectada con cáncer, esta vez de mama. En tanto, hace unos días la originaria de Costa Rica informó que su familiar salió bien de la operación, pero más adelante los médicos le indicaran si debe de tomar quimioterapias para poder seguir con el tratamiento.

"Te pueden operar el seno, pero el espíritu no hay quién te lo opere. La actitud es muy importante. Mi mamá es una gente muy alegre", dijo la actriz sobre cómo se encuentra ahora Vilma, sin embargo, apuntó que hubo momentos en los que se sintió muy mal: "estuve muy deprimida con lo de mi mamá, pero curiosamente la que me levantaba era ella. Es una mujer con ese sentido del humor", agregó la ex reina de belleza, que también ha recibido el apoyo de varios miembros del medio artístico.

Maribel Guardia revela que será operada

No obstante, su "mamá" no es la única que enfrenta problemas de salud, pues la también cantante reveló que después de hacerse unos estudios, el médico le indicó que tenía que hacerse una operación. A pesar de la sorpresa que causó la noticia, Maribel decidió no dar a conocer la razón de este procedimiento, pero descartó que sea estético, asimismo, apuntó que próximamente informará de su padecimiento, no obstante, los fanáticos ya comenzaron a mandarle buenos deseos para que supere la enfermedad que la aqueja.

"Yo también me hecho muchos examencitos. Me tengo que hacer algún arreglito en enero. Ojalá fuera estético, no. Es una operación que tengo que hacerme", comentó la actriz, quien también aprovechó para descartar que se trate de algo grave, pues se hizo una biopsia, en la que todo salió bien, pero tiene que hacer este proceso médico. A pesar de que intentó calmar las inquietudes de sus fanáticos, la actriz ha recibido el cariño del público, ya que es una de las más queridas del espectáculo en el país.

Maribel Guardia no quiso revelar el motivo de su cirugía Foto: Especial

Maribel Guardia se dio a conocer tras participar en el certamen de belleza de su país natal, llevándose la corona y logrando representar a la nación en Miss Universo. A pesar de que no ganó el concurso, sí atrajo las miradas de los productores mexicanos, quienes la invitaron a participar en proyectos en tierra azteca, tanto en televisión y en cine, destacando en las polémicas comedias eróticas, las cuales la lanzaron la fama en el país y varias partes de América Latina.

Ahora, con varios años de carrera, la actriz es una de las consentidas de las redes sociales, pues además de dar a conocer sus nuevos proyectos como sus shows y telenovelas, también muestra sus mejores looks con los que muestra que a sus 63 años posee una espectacular figura. Debido a que siempre está en contacto con sus admiradores, la noticia de su estado de salud causa inquietud, no obstante, todos desea que todo salga bien.

