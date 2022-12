Tras una dolorosa pérdida, Aracely Arámbula mostró toda su tristeza

Aracely Arámbula no está en su mejor momento en lo personal. Es que en muy poco tiempo, la actriz ha perdido a gente muy cercana y amada del ambiente artrítico. Recordemos que el paso 9 de noviembre, en sus redes sociales despidió al actor Enrique Rocha Ruiz que fallecía a los 81 años. En esta oportunidad, una amiga personas a dejada esta tierra.

La ex de Luis Miguel a través de su Instagram, comunicaba a todos sus fanáticos que había fallecido una de sus más queridas amigas, identificada como Teresa Herrero. Si bien, Aracely no explicó cuál fue la causa de muerte, sí narró lo duro que fue para ella enterarse de la noticia y en el cual su corazón ha quedado destrozado.

Aracely Arámbula. fuente: Instagram @aracelyarambula

En un mensaje lleno de sentimientos, Aracely Arámbula escribió: “Mi querida Amiga Tere Herrero siempre alegre con ese espíritu tan generoso cuantos momentos hermosos vividos y cuánta Alegría nos diste siempre llevando esperanza cada año en estas épocas decembrinas mi hermosa sra Claus, mi corazón triste por la noticia”, puso la actriz en Instagram.

“Tere AMADA celebró su vida junto a la familia hermosa los quiero los amo y me uno en estos momentos especiales recordándola siempre con esa Alegría y amor que ella sabía dar, los Amo Amigos me alegra oírlos fuertes sabemos que solo trascendemos que nuestra gente amada vive siempre en nosotros y en cada día de nuestra vida más fuerte que nunca” finalizó la ex de Luis Miguel.

Esta famosa amiga de Aracely Arámbula, a quien nombró como Teresa Herrero, era en realidad la esposa del actor y comediante Rubén Cerda, quien año con año se disfraza de Santa Claus. Como los medios de comunicación se encargaron de informar, la mujer perdió la vida el pasado fin de semana, después de que permaneció hospitalizada a la espera de un trasplante de hígado, luego de que presentó una falla hepática.