TikTok indignante: abandonó a su cita en un restaurante por decirle que solo quería ser su amiga

Un nuevo video viral en Tik Tok causó la indignación de cientos de usuarios por la historia de un hombre enamorado y una mujer que solo lo quería como amigo que dejó entrever en apenas unos segundos de grabación y algunas declaraciones.

En el video se puede ver que la mujer estaba en la mesa, con su plato servido, donde se distingue arroz y probablemente unas papas a la francesa, mientras el plato de su acompañante también está a medio terminar, así como su vaso con un poco de bebida amarilla, que de acuerdo con el envase, es la bebida gasificada peruana Inca Kola.

En las letras de la grabación se puede leer el siguiente mensaje: "Un chico me invitó a comer y hace media hora que no regresa del baño", lo que no da el contexto en su totalidad, hasta que se llega a la frase que publicó como descripción del video: "me preguntó que somos y le dije que amigos".

La joven aseguró que no pagó su plato. Crédito: Tiktok @paty_o.r

Aunque no fue dicho explícitamente, es probable que el hombre haya huido del inmueble de comida en cuanto supo que no tenía oportunidad de iniciar una relación amorosa con la mujer, dejándola sola. La mujer no reveló el final de la historia, pero sí agregó en los comentarios que no tuvo que pagar, por lo que tal vez haya escapado después de pedir la cuenta.

Algunos videos después publicó un aspecto suyo en el mismo restaurante, con un plato de medio pollo y unas papas a la francesa y la siguiente frase. "Aquí con mi medio pollo sin que nadie se vaya al baño", lo que da a entender qu eel hombre probablemente no regresó y esa relación de amistad no continuó ni continuará.

La publicación original, hasta el momento, acumula un total de 4.3 millones de reproducciones, más de 137 mil reacciones de "Me Gusta" y más de 12 mil comentarios en los que se tomaron la situación con humor, aunque otros con preocupación por lo que hizo la joven después del suceso.

El video tiene más de 4.3 millones de reproducciones. Crédito: Tiktok @paty_o.r

"Te aplicó el yo invito y tu pagas"; "se fue al baño de su casa hay personas que no les gusta hacer en baños públicos"; "justo te pregunta cuando se acabó su tallarín"; "si eso es de amigo que tal de novios", entre otros, fueron los comentarios más destacados de la publicación.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Toñita revela que su hija casi se quita la vida por el bullying, padece depresión y ansiedad

Papi Kunno: Filtran otros casos en el que el influencer fue ignorado y humillado en público

Mariana Botas y los 4 bikinis con los que la actriz de "Una Familia de 10" ha derrochado buen gusto en la playa