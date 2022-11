Momo de Twice cumple 26 años: 3 fotos su transformación como la más bonita del K-pop

El ONCE está de manteles largos, pues este día se encuentran celebrando a la miembro de Twice, Momo, quien llega a los 26 años de edad. La joven idol ha destacado en la industria por su talento para el baile, el canto, el rap y también por su belleza, pues muchos la consideran como una de las más bonitas de la industria del K-pop. Ahora te presentamos tres fotos que muestran su transformación desde que era aprendiz hasta ahora que se ubica en el gusto del público gracias a que es integrante de una de las bandas coreanas más importantes.

Momo Hirai, nombre completo de la joven artista, nació el 9 de noviembre de 1996, en Kyotanabe, Prefectura de Kioto, en Japón, por lo que es una de las miembros del girl group que no es coreana. Desde muy pequeña se involucró en las artes, ya que a la edad de 3 años empezó a estudiar danza junto a su hermana. Su primer acercamiento con la industria fue al aparecer en el vídeo musical "Ma People" de Lexy en 2008, y después en el show de talentos Superstar K en 2011.

3 fotos de la transformación de Momo de Twice

Estas dos apariciones y algunos videos que hacía para internet, captaron la atención de la agencia JYP Entertainment, quien le pidió a ella y a su hermana que hicieran una audición. La única en ser seleccionada fue Momo, por lo que se mudó de Japón a Corea del Sur para comenzar como aprendiz en 2012. Fue hasta dos años después, que volvió a captar la atención del público cuando concursó en el reality show "Sixteen", el cual buscaba a las integrantes que formarían un nuevo grupo de chicas llamado Twice.

La artista japonesa compitió en "Sixteen" TW @FYTWICE

Durante las semanas, lamentablemente Momo fue eliminada de la competencia, mientras que sus compañeras Nayeon, Sana, Dahyun, Chaeyoung, Mina, Jihyo y Jeongyeon, quedaron seleccionadas para formar el grupo femenino de K-pop. No obstante, después la agencia JYP anunció que la artista japonesa se integraría a la banda debido a sus habilidades en el baile y también Tzuyu, quien se colocó como la favorita del público durante el programa. Fue así que formó parte de Twice, a pesar de que en un principio hubo duras críticas hacía ella.

La idol debutó oficialmente con Twice el 20 de octubre del 2015 con el álbum "The Story Begins" y el sencillo "Like Ooh Ahh". Fue así como la artista, junto con el grupo tuvieron un rápido asenso al estrellato, sobre todo después del tema "Cheer Up" que se colocó en los principales puestos de los charts de Asía. De esta forma fue el comienzo de una carrera exitosa, pues además de tener presencia en Corea del Sur, también lo hicieron en Japón dominando el mercado con canciones como "One More Time" y su disco recopilatorio.

Momo es parte de Twice desde su debut FB JYP

Con "What Is Love?", "Dance the Night Away" y "Yes or Yes", llegaron al mercado internacional, pues rápido se colocaron en las listas de todo el mundo, por lo que en 2019 iniciaron la gira "Twice Lights World Tour" con la que visitaron ciudades como Seúl, Bangkok, Singapur, Los Ángeles, Manila, Ciudad de México, Newark, Chicago y Kuala Lumpur, por mencionar algunas que incluyeron durante esta primera gira internacional.

Momo es parte del éxito de su agrupación, pues además de bailar y cantar también ha escrito varios temas de los álbums de corta y larga duración, por eso ahora los miembros del fandom celebran los 26 años de la artista, quien ha demostrado su talento con el paso de los años.

La idol también es compositora y modelo IG @momo

