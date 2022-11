Se Vale: El personaje que puso en riesgo su vida durante el programa y ahora pocos recuerdan

El bailarín, youtuber, standupero, comediante y hasta especialista en makeup, Alex Reyna comenzó su carrera de una forma que muy pocos recuerdan, pues a mediados de la década de los dos mil, un exitoso programa de TV le abrió las puertas a la fama, aunque sin paga.

Para entrar al mundo de la televisión, Reyna trabajó todo un año sin cobrar como bailarín del afamado programa Se Vale. Hasta que cierto día, harto de que no le pagaran se le ocurrió ponerse una botarga y salir bailando con ésta sin permiso de la productora.

Ante tal rebeldía, la productora enfureció, pero terminó por aceptar al nuevo personaje llamado Ataulfo que poco después fue incluido en los sketches de comedia y así logró por fin recibir su primer sueldo.

Ataulfo, humor riesgoso

Al ser un programa de entretenimiento, la producción le exigió a toda costa un sentido del humor muy riesgoso, el cual compartió con algunos invitados como Jessica Segura, quienes pusieron en peligro su integridad física.

Como Ataulfo, Alex tuvo varios accidentes, pero uno en especial lo asustó mucho e hizo que casi perdiera los dientes, al utilizar un trampolín de propulsión a gas por órdenes de la producción.

"Una vez casi me tiro los dientes. Estábamos ensayando, no estábamos al aire […] Había un trampolín que tenía como propulsión a gas; entonces, tú brincabas y te daba el rebote como 200 veces más (fuerte). Llegué, pisé, me aventó y yo nunca había medido eso, y caí de boca en el piso", contó Alex en entrevista radiofónica.

Alex Reyna puso en riesgo su vida

Respecto al percance, el comediante relató que al ver que estaba arrojando mucha sangre por la boca, solo se le ocurrió preguntarle al paramédico, si había perdido todos sus dientes, ya que no sentía nada. Sin embargo, todo quedó en un susto y en una cicatriz al recibir 10 puntadas en el labio.

Luego de que por seis años, Ataulfo formó parte de ese elenco estelar del programa, el público lo dejó un poco en el olvido, hasta que regresó a la pantalla en su canal de YouTube como La señora de las Lomas, donde cuenta con más de 180 mil suscriptores.

Con el paso del tiempo, Alex se convirtió en creador de contenido para distintas plataformas, donde lo mismo comparte tutoriales de maquillaje que su opinión sobre temas de estilo de vida.

Además, continúa dando shows ahora con su propio contenido y haciendo stand up para su canal de YouTube.

