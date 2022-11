La razón por la que Millie Bobby Brown sueña con interpretar a Britney Spears en una biopic

Recientemente, la actriz Millie Bobby Brown, quien es conocida por protagonizar la exitosa serie de Netflix "Stranger Things", declaró que le gustaría interpretar a la "Princesa del Pop" Britney Spears en una película biográfica, ya que considera podría hacer un gran trabajo interpretándola.

¿Millie Bobby Brown interpretará a Britney?

Durante una entrevista con en The Drew Barrymore Show, la actriz de "Enola Holmes" mencionó que le encantaría interpretar el papel de una persona real y su sueño es personificar a la cantante de "Toxic". Asimismo, detalló que se siente muy identificada con su vida, pues cree que al igual que Britney ella fue el centro de atención desde muy joven. "Quiero interpretar a una persona real y creo que, para mí, sería Britney Spears. Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo", comentó.

Millie actualmente tiene 18 años. (Créditos: Facebook / Millie Bobby Brown)

Por otro lado, la intérprete de 18 años dijo que, aunque no conoce a la cantante de "Baby One More Time", cuando ve sus fotos cree que realmente podría interpretarla de manera correcta. Incluso, agregó que sería a la única persona real que realmente podría personificar.

Millie admira a Britney

En una ocasión, Millie interpretó "Gimme More", una canción de Britney, durante su participación en el "Game of Song Association" de la revista ELLE. De hecho, la cantó muy bien y demostró lo mucho que la admira al conocer toda la letra.

Sin embargo, en redes sociales, algunos internautas no se mostraron muy felices con su propuesta, pues creen que existen otras actrices que podrían interpretar mejor a la "Princesa del Pop". "Que alguien le diga a Millie Bobby Brown que se coma un Snickers porque si va a existir una Britney Spears en la pantalla tiene y debe ser Jodie Comer", comentó un usuario en Twitter.

(Créditos: Facebook / Millie Bobby Brown)

¿Habra biopic de Britney?

Hasta el momento, no se ha confirmado que la cantante de "One More Time" tenga planes de hacer un filme que hable sobre su vida, pero probablemente dentro de poco Millie Bobby Brown podría cumplir su sueño de interpretarla, ya que muchos productores se han mostrado interesados en hacer una biopic de Britney Spears.

