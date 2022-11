Desde un yate, Ninel Conde roba suspiros con atrevido baile en diminuto bikini

Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un atrevido video en el que apareció bailando desde un yate vistiendo un revelador bikini con el que presumió todas sus curvas, por lo que dicha grabación sirvió para que la actriz y cantante también conocida como “El Bombón Asesino” se llevara decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde publicó el mencionado video, el cual, únicamente fue difundido con la intención de deleitar la pupila de los más de 5 millones de seguidores que ostenta en esta plataforma, donde es todo un fenómeno gracias al atrevido contenido que comparte de manera recurrente.

Cómo se mencionó antes, el candente video de Ninel Conde fue grabado desde un yate y en dicha grabación, la actriz que le dio vida a la entrañable “Alma Rey” en “Rebelde” apareció moviendo sus caderas al ritmo de una canción de Reggaetón, por lo que dejó boquiabierto a más de uno con sus atrevidos y sensuales movimientos.

En cuanto al impactante outfit con el que Ninel Conde presumió sus curvas se trató de un bikini sumamente atrevido pues en la parte superior, el bra estaba confeccionado con decenas de rombos colgantes de un material tornasol, el cual, con los movimientos de la actriz dejaban al descubierto todos sus encantos, mientras que en la parte inferior, se pudo ver que “El Bombón Asesino” estaba utilizando una diminuta tanga en color negro y encima de esta utilizó una especie de falda hecha con el mismo material que el bra, por lo que derrochó estilo como solo ella sabe hacerlo.

El candente video de Ninel Conde no pasó desapercibido para sus millones de seguidores, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su publicación alcanzó cerca de 60 mil likes, además, como era de esperarse, la caja de comentarios de dicho clip comenzó a llenarse de decenas de halagos por parte de sus fans y de otras personalidades de la farándula.

“Estás divina”, “Toda una reina”, “Como los buenos vinos”, “Simplemente espectacular”, “¡Cuánta sensualidad!” y “Eres un verdadero bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien desde hace unos meses reafirmó su calidad de “sex symbol” luego de incursionar en la venta de contenido exclusivo en OnlyFans.

Así es la contrastante vida de Ninel Conde

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y se encuentra atravesando por un extraordinario momento en su carrera artística pues, pese a que se alejó de la actuación, ha podido darle un gran impulso a su carrera como cantante, además, ha demostrado ser una gran empresaria al lanzar su propia línea de maquillaje y por si fuera poco también ha tenido un gran éxito con su incursión en OnlyFans donde se reafirmó como toda una sex symbol, no obstante, todo su éxito profesional se ha visto opacado por el hecho de no poder ver a su hijo Emmanuel de ocho años de edad durante al menos los últimos dos meses pues su ex pareja, Giovanni Medina, se lo ha impedido.

Ninel Conde es todo un fenómeno en redes sociales gracias a su impactante belleza. Foto: IG: ninelconde

Ante esta desafortunada situación, Ninel Conde se ha mostrado optimista y se dijo confiada en que este mal momento será temporal y en sus redes sociales adelantó que acudiría de nueva cuenta a las autoridades para que se haga justicia y pueda volver a fortalecer el vínculo con su hijo, el cual, reconoció, se ha ido debilitando debido a que no han podido convivir tanto como quisieran.

