Toma un respiro antes de conocer la mansión que heredó esta actriz de cine de ficheras de su esposo

La actriz y vedette italiana-mexicana Sasha Montenegro, cuyo nombre de pila es Aleksandra Acimovic Popovic, fue la heredera de una de las mansiones que el expresidente José López Portillo pidió construir cuando estaba por terminar su sexenio, en un predio ubicado en Paseo de los Laureles, en la colonia Bosque de Las Lomas.

Esta construcción, realizada con recursos públicos, fue conocida como La Colina del Perro; el complejo incluía cuatro mansiones.

“No me dejó nada, no nos dejó nada, lo que sí nos dejó fue una cantidad de problemas y juicios terribles (...) esta casa él me la había dado en donación, la que se conoce como La Colina del Perro, una casa que era una verdadera porquería, era un cascaron enorme, las cortinas estaban podridas", reveló la actriz de cine de ficheras.

Agregó que era un "jacalón con una gran biblioteca", que posteriormente ella reconstruyó y decoró, además hizo del inmueble un set cinematográfico.

¿Cómo era La Colina del Perro?

Esta construcción que fue símbolo de corrupción, causó gran indignación entre la sociedad mexicana. El terreno tenía una dimensión de 120 mil metros cuadrados.

Se encontraba dividida en un fraccionamiento de más de 50 casas, una casa-biblioteca que ya fue demolida y en donde se planea hacer una torre de edificios, otra mansión que se renta para grabar películas y telenovelas, así como otro terreno, en el que se construye un nuevo proyecto.

La casa-biblioteca había sido heredada a los hijos del expresidente con Sasha Montenegro, era un predio de 5 mil 200 metros cuadrados y contaba con un observatorio; sin embargo, fue demolida en 2017 para construir una torre de departamentos de más de 30 pisos.



En ese lugar, el expresidente se casó con la actriz en 1991 por el civil, luego tuvieron dos hijos, Nabila y Alexander, quienes fueron los herederos de la propiedad.

Cabe destacar que la biblioteca era circular, contaba con tres niveles y en ella había alrededor de 30 mil volúmenes, los cuales tuvieron que ser vendidos antes de que muriera José López Portillo, por falta de recursos. De acuerdo con el diario Reforma, la casa tenía también una piscina, un gimnasio y hasta una cópula con observatorio astronómico.

