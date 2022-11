Salma Hayek derrocha elegancia en Hollywood con vestido escotado de hombros caídos

Salma Hayek es una de las actrices más destacadas en Hollywood no sólo por su talento y extensa trayectoria en la pantalla grande, también por su impecable gusto por la moda que no duda en mostrar a su paso por importantes alfombras rojas y la de este fin de semana en Los Ángeles no fue la excepción, pues acaparó las miradas con un elegante vestido repleto de cristales y un pronunciado escote.

La actriz veracruzana goza de una larga trayectoria en el cine, sin embargo, desde hace un tiempo ha logrado colocarse como un referente de moda y estilo gracias al glamour que derrocha con cada uno de sus atuendos sin importar si se trata de un importante evento en Hollywood o un paseo por su casa al mostrar su altar por el Día de Muertos o la decoración para Halloween.

Salma Hayek con un elegante vestido Gucci. Foto: AFP

Esta vez, la estrella de “Frida” acaparó la atención de los reflectores a su paso por la alfombra roja de la Gala LACMA Art + Film 2022 que se realizó el pasado sábado 5 de noviembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en inglés) y a la que acudieron otras celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Olivia Wilde y el actor Jared Leto.

Para este evento Salma Hayek optó por un elegante vestido Gucci con cristales y un efecto degradado al centro que divide los tonos verde y rosa coral, así como un sutil corte sirena en la parte baja perfecto para delinear la figura. Al igual que un delicado cinturón de diamantes que llevó a juego con sus pulseras de Rahaminov Diamonds, según Women's Wear Daily.

La estrella en el look de Salma Hayek fue su pronunciado escote, con el que añadió el toque de sensualidad que tanto la caracteriza sin dejar de lado la elegancia y porte. Para éste lució un delicado encaje en tonos rosa y brillantes a juego con el resto de su atuendo, mismo que acompañó con ondas en el cabello y un maquillaje natural.

La actriz acudió a la alfombra roja de la Gala LACMA Art + Film 2022. Foto: AP

Obstáculos de Salma Hayek en la moda

Aunque Salma Hayek se ha colocado como una de las estrellas favoritas de Hollywood gracias a su talento y arrolladora belleza, al comienzo de su carrera tuvo obstáculos tanto en la industria del cine como en la moda donde importantes diseñadores y marcas no deseaban vestirla para las alfombras rojas debido a que dudaban de su permanencia.

Durante una entrevista para Vogue en la que recordó algunos de sus looks más icónicos en las alfombras rojas, la actriz mencionó que al principio de su carrera tuvo que realizar sus atuendos con bajo presupuestos y poniendo a prueba su imaginación ya que muchas de las famosas marcas en aquel momento no apostaban por ella.

“Porque yo no era muy conocida (...) Pensaron que una mexicana no duraría en la industria (…) Al inicio de mi carrera me esforzaba mucho consiguiendo ropa, no podía comprarla por mi cuenta y otras chicas fueron consiguiendo gente para prestarles ropa. Muchos de estos looks eran sólo mi creatividad”, recordó.

