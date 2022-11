Lucerito desata los "celos" de Mijares por culpa de este artista

Manuel Mijares sorprendió a sus fanáticos al dejarse ver como un papá celoso, pues recientemente admitió que tuvo estos sentimientos cuando vio a Lucerito cantando las canciones de un artista que ella admira. A pesar de esto, el intérprete de "Para amarnos más" y "Bella" mostró como su pequeña disfrutó al máximo de un concierto en los que fueron los invitados especiales, pues aunque asistieron como público, las personas que estuvieron ahí los notaron y captaron gozando la presentación.

Hace un par de días, la hija de "La novia de América" y su papá acudieron al Auditorio Nacional, pero esta vez no se presentaron en el escenario, pues fueron como fanáticos del artista que ofrecería show esa noche, quien era Ricardo Arjona. El cantante originario de Guatemala llegó a la Ciudad de México para terminar con su gira ”Blanco y Negro Tour”, por lo que los miembros de la Dinastía Mijares se colocaron en las primeras filas para poder corear cada una de sus canciones.

Lucerito desata los "celos" de su papá por Arjona

Fue este viernes cuando Mijares compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 712 seguidores, un video en el que se observa como el intérprete de "Pingüinos en la cama" entra al escenario, desatando la euforia del público incluida su hija, quien coreó cada uno de las canciones, entre ellas "Minutos" y "Fuiste tú", así lo dejó ver en la grabación que la joven artista, de 17 años, también compartió en sus historias de la plataforma de Meta.

Lucerito Mijares es fan de Ricardo Arjona Foto: Especial

Y es que Lucerito sorprendió a todos sus seguidores al revelar sus gustos musicales y mostrar que es gran admiradora de Ricardo Arjona, de quien se sabe todas las canciones, ya que por los menos en las que enseñó en la grabación, no se equivocó en la letra. Asimismo, tomó sus redes sociales para expresar lo encantaba que estaba por conocer al artista de 58 años, con el que posó en una foto.

Sin embargo, esta situación desató los "celos" de su papá, quien por medio de su cuenta en la plataforma de Meta indicó que tenía estos sentimientos porque Lucerito Mijares se sabe más canciones de Arjona que las de él. No obstante, en la publicación dejó ver que él también es admirador del guatemalteco, que a pesar de haber dado unas polémicas declaraciones en contra del lenguaje inclusivo y la identidad de género, sigue teniendo muchos fanáticos que gustan de sus temas, los cuales también han tenido críticas.

"Muy emocionado con @luceromijaresoficial viendo a mi querido @ricardoarjona ayer en el @auditoriomx en su #tour #blancoynegro #modofan estoy celoso que mi hija se sepa más las canciones de Arjona que las mías", escribió para acompañar el video en donde mostró cómo su hija cantaba con mucha pasión los temas del artista, lo que comprueba que gusta mucho el intérprete de "Historia de un taxista".

Mijares se dice "celoso" de Arjona Foto: Especial

"La beba me representa cuando voy a los #HastaQueSeNosHizo", "Ella si es una fan asi se disfrutan los conciertos cantando y bailando al ritmo de la canción", "Me encanta ver como disfruta Lucerito" y "Amamos a lucerito modo fan", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que tiene más de 23 mil "likes", incluido el de la hija de Lucero y Mijares, quien no teme mostrar su verdadera personalidad en todo momento.

SIGUE LEYENDO:

Lucerito Mijares luce sonrisa de oreja a oreja mientras gran artista de la música latina la abraza

Ella es la prima de Lucerito Mijares que conquista en redes sociales con su belleza, heredó la simpatía de "La novia de América"