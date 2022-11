Ingrid Coronado impacta con despampanante palazzo blanco en los Premios de la Radio

Ingrid Coronado se robó las miradas en la noche de los Premios de la Radio, evento en el que fue conductora junto a otras celebridades de la televisora del Ajusco como El "Capi" Pérez. Fue gracias al elegante look que usó con el que impactó luciendo más guapa que nunca.

Cabe destacar que la conductora portó dos outfits, uno para desfilar por la alfombra roja, donde usó un palazzo blanco con una capa larga en el mismo color y acompañó el look con una tejana con diamantes colgando y unas botas picudas muy al estilo vaquero.

Mientras que en su segunda gala, usó un increíble vestido entallado en color negro con brillantes, con manga en un solo brazo y la muñeca adornada con plumas, pero lo que más llamó la atención fue pronunciado escote en la pierna que deja ver la increíble figura de la también escritora a sus 48 años.

"Me encantó mi look para la alfombra roja de los Premios de la Radio", escribió Coronado junto a un reel en el que muestra desde distintos ángulos su look.

Esta noche se llevan a cabo los Premios de la Radio, un evento donde se premia a lo mejor de la música regional mexicana, destacando también las canciones más populares de los últimos meses en el que además los cantantes que han sobre salido a lo largo del año serán premiados.

Ingrid Coronado rejuvenece en entallado jumpsuit rojo y da lecciones de estilo

Ingrid Coronado se confirma como auténtica fashionista, pues como lo ha dejado ver en mucha de sus publicaciones de redes, es una amante de la moda, como lo demostró con una reciente publicación en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, en la que se lució con un entallado jumpsuit rojo con el que dio lecciones de estilo y rejuveneció.

Coronado compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene 1.3 millones de seguidores, un look con el que encantó a sus fans quienes pronto la llenaron de halagos, pues recibió cientos de comentarios y miles de "likes", dejando ver un atuendo moderno y perfecto para resaltar su curvilínea silueta, confirmando que a sus más de 45 años sigue siendo un ícono de moda para muchas mujeres.

"No importa qué tan lejos hayas llegado o qué tan alto creas que estás, reinvéntate, busca un nuevo sentido y entrégate por completo", escribió Ingrid para acompañar la publicación en la red social de Meta, que al momento suma más de 13 mil "me gusta", y en la que se puede ver a la conductora posando con un enterizo que combina el color rojo con apliques metálicos en plata.

