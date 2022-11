"La Bebeshita" eleva la temperatura en delicado vestido dorado para los Premios de la Radio

La guapa conductora Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita", se convirtió en la gran sensación de los Premios de la Radio, pues eligió uno de los vestidos más sensacionales de la noche al presumir un arriesgado escote con el que dejó poco a la imaginación y una silueta con la que presumió su figura llena de curvas como pocas veces. Por supuesto, el diseño rápidamente conquistó a los asistentes y a los fanáticos de la conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana", quienes desde las redes sociales la llenaron de elogios por tan acertado atuendo en el que confirmó que el dorado es el color de la temporada.

Durante la alfombra roja de los Premios de la radio, "La Bebeshita" causó furor con su icónico look, pues para la ocasión apostó por un delicado vestido con el cual presumió una silueta con forma de reloj de arena con la que demostró que tiene una de las minicinturitas más impactantes del mundo del espectáculo. Además, el diseño destaca por un tono metálico en color dorado con el cual la figura se ve aún más favorecida.

Así se robó todas las miradas por su belleza y espectacular figura. (Foto: IG @bebeshitadany)

El diseño también destaca por un corte entallado tanto en la zona de la blusa como en la de la cadera, dos de las zonas en las que sorprendió con un par de escotes con los que elevó la temperatura. El primero de ellos justo por debajo del pecho y con el que un "accidente" dejó al descubierto su lencería; mientras que el segundo de ellos se dio gracias a la forma asimétrica de la falda y con una impactante abertura u dejó casi en su totalidad la pierna derecha al descubierto.

Mientras que para complementar su look, la famosa agregó unas impactantes sandalias doradas a juego con su vestido, además de accesorios que la ayudaron a lucir chic en la gala del evento. Asimismo, acaparó todas las miradas, pues mientras se encontraba en plena sesión de fotos, posó de espaldas para enloquecer a sus fanáticos y con la que presumió su melena XXL y un escote más en la espalda.

Por supuesto, algo que llamó la atención es que la abertura de la falda del vestido no sólo resulta impactante desde la parte frontal con un fruncido para marcar la cadera, pues desde la parte trasera sólo se aprecia una sutil caída y por la que "La Bebeshita" arrebató suspiros tanto a los presentes como a sus fanáticos. Y es que luego de acaparar toda la atención, compartió las impactantes imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

El incidente con el escote en la parte superior del vestido no pasó desapercibido para sus fans. (Foto: IG @bebeshitadany)

"Qué bien me la pase", escribió la conductora en su publicación que rápidamente acumuló más de 13 mil me gustas y cientos de comentarios en los que destacan los halagos por su belleza y su figura icónica. "Muy bella", "hermoso el vestido y el look", "que guapa y elegante luces estás radiante y espectacular" y "la más hermosa de los premios de la radio", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

A pesar de ello, su incidente con la lencería a la vista no pasó desapercibido por muchos de sus seguidores, quienes afirmaron que su look para el evento habría terminado de ser el más sensacional si hubiera escogido otra ropa interior. "Hubieses usado otro brasier", "¿por qué no escondiste el bra?", "Bebecita a la próxima ponte otro bra" y "se te vio todo el brasier mejor ni te hubieras puesto" fueron algunas de las críticas de sus más de tres millones de seguidores.

SIGUE LEYENDO

Yuliett Torres se roba suspiros con body negro de transparencias

Ángela Aguilar da cátedra de moda para usar leggings en invierno

VIDEO | En bikini, Marjorie de Sousa y Marlene Favela tienen duelo de belleza