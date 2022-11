Toma un respiro antes de ver cómo lucía la doctora Polo de Caso Cerrado de joven y con cabello muy corto

Ana María Polo, mejor conocida como la doctora Polo y quien llevó la batuta del programa Caso Cerrado, durante más de mil 500 capítulos, ha tenido diversos cambios de look; sin embargo, es posible que algunos de sus seguidores más recientes no la recuerden en sus inicios.

Actualmente, la presentadora de televisión cubano-estadounidense luce su cabello de color de rubio y hasta los hombros; sin embargo, cuando el programa se llamaba Sala de Parejas (2001-2005), la abogada tucía completamente diferente.

En los primeros episodios del famoso programa, que ha recibido los premios GLAAD a Mejor Episodio de Talk Show de Día en Español y Tu Mundo al Programa Diario Favorito, la doctora Polo aparecía con el cabello muy corto y en un tono oscuro y más delgada.

La doctora Polo lució el cabello corto en 2001. Foto: Especial

Sin embargo, así como el reality show fue evolucionando, su conductora también y no siempre mantuvo ese look, después comenzó a usar el cabello un poco más largo y con fleco, aunque no dejaba el tono oscuro, ni su formalidad al vestir.

La conductora ha ido probando diferentes looks. Foto: Especial

El último capítulo de Caso Cerrado salió en diciembre de 2019, pero sus seguidores tienen la posibilidad de volver a verlos en plataformas como YouTube. Su líder siempre se caracterizó por su carácter fuerte y enérgico, para ejercer la justicia en diversas situaciones.

Pero más allá de su labor en el reality show, su vida privada también ha sido tema de conversación entre sus seguidores a pesar de que ha intentado mantenerla lejos de los reflectores.

Seguir leyendo:

Toma asiento antes de ver al galán con el que la doctora Polo tiene una relación especial

Esta es la frase de la Doctora Polo de ‘Caso Cerrado’ que se proclamó como meme en Internet

Respira antes de conocer a la mujer que enamoró a la doctora Polo de Caso Cerrado y la demandó