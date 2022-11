Toma asiento antes de ver al galán con el que la doctora Polo tiene una relación especial

La doctora Ana María Polo ganó gran popularidad gracias del programa Caso Cerrado, cuyo primer episodio salió al aire en 2001. Sus polémicos capítulos así como la personalidad de la presentadora hicieron de este reality show uno de los más vistos.

Desde entonces la doctora Polo, quien siempre se caracterizó por su carácter enérgico, ha estado bajo los reflectores por múltiples motivos relacionados con su vida privada, por ejemplo, el problema con su expareja Marlene Key, quien la demandó por una millonaria suma debido a los derechos de propiedad intelectual del programa.

Pese a que trata de mantener su vida privada lejos de los medios, también se han corrido rumores sobre su hijo Peter Polo, quien se sabe fue adoptado y ahora tiene 36 años. También por los besos que se ha dado con celebridades como Maluma, Gregorio Pernia, David Chocarro y Enrique Santos.

Esta ocasión lo que ha llamado la atención de la doctora Polo, quien tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram, es su relación con el actor argentino y protagonista de "Pasión de Gavilanes", Michel Brown, de quien ha compartido fotografías en las que aparecen juntos.

El vínculo entre ellos es tan solo el de una buena amistad, tal como se puede observar en una fotografía que ella compartiera en sus redes sociales en 2017, cuando fue la entrega los premios Billboard.

"Saludando amigos @michel123brown", escribió en Instagram.

La conductora cuenta con grandes amigos en el ámbito artístico. Foto: Especial

Su foto registró más de 15 mil "me gusta" y diversos comentarios, entre ellos, "Uy no me muero por Dios q suerte como quisera verlo x lo menos de lejos", "La presentadora más hermosa y sexy de la noche ?. Acá siempre acompañándote desde Argentina", "Que guapos estan la Dra Polo muy bella élégante un salud desde Luxembourg benediciones", entre otros.

