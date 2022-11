Esta es la frase de la Doctora Polo de ‘Caso Cerrado’ que se proclamó como meme en Internet

La Doctora Ana María Polo ha protagonizado un tenso episodio que se ha vuelto viral. La que ejerce como 'jueza' en Caso Cerrado, el exitoso programa de Telemundo, ha entrado en cólera al escuchar hablar inglés a una participante colombiana. La cuba hace su programa en español y desea que todos hagan lo mismo.

En el programa Caso Cerrado, una joven hacía aparición en plató y saludaba a Polo con un "hello, good afternoon" que provocó la ira de la jueza. "Ni good afternoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna y aquí hablas en español", aseveraba la presentadora cubano con un gesto de pocos amigos.

La jueza de caso cerrado. Fuente: Archivo.

Ante la insistencia de la participante, que trataba de explicarse en inglés, la Doctora Polo volvía a advertirle de que tendría que expulsarla si no hablaba en español. "Si no hablas español, te vas. No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas", proseguía visiblemente indignada la estrella de Telemundo.

El vídeo del tenso enfrentamiento en Caso Cerrado ha sido compartido por un usuario de Twitter y la publicación ya acumula más de 900 retuits, más de 500 tuits citados y casi 3.200 'me gusta'. Definitivamente fue una gran sensación lo que paso en ese programa y en vez de indignarse, las personas se matan de la risa.

La Doctora Polo nunca pensó que eso fuera a ser tomado para broma. Todos saben que lo que pasa en el programa está un poco armado y las personas saben que decir para tener un poco de polémica. Pero esta frase viral no está en los guiones de nadie y la verdad que se convirtió en un gran suceso. Esperemos ver más de este programa.