Toma un respiro antes de ver cómo se ve la Doctora Polo de Caso Cerrado en traje de baño

Ana María Polo, mejor conocida como la doctora Ana María del programa “Caso Cerrado” siempre se ha caracterizado por tener un carácter fuerte, pero muy agradable, por lo millones de seguidores le muestran su afecto diariamente.

Tras los rumores de su fallecimiento, la conductora de televisión reapareció en redes sociales mostrando no solo que tiene un excelente estado de salud, sino que también que tiene una buena figura.

La doctora Polo en traje de baño

Completamente sin maquillaje, la polémica doctora sorprendió a todos sus seguidores al publicar una sexy fotografía donde luce un ajustado traje de baño en dos piezas muy contenta al lado de algunos de sus seguidores.

Sin embargo, no es la primera vez que Ana María Polo publica una foto en traje de baño, pues en 2019, la doctora demostró que no tiene complejos con un ajustado traje de baño en color negro con la leyenda “Believed in mermaid”.

Dicho posteo fue acompañado con sus buenos deseos para sus seguidores y con la decisión de tener la mentalidad de "Creer en las sirenas", que hace alusión a su apertura de creencias.

La belleza de Ana María Polo

Ambas publicaciones demuestran que la doctora Polo, pese a su edad es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, que sigue teniendo el apoyo y el cariño de millones de televidentes alrededor del mundo.

Vale mencionar que algo que llamó la atención en la serie de imágenes que compartió es que la estrella de la TV perdió un dedo de su mano derecha. Sin embargo, en recientes entrevistas, ella misma confesó que se encuentra tranquila y con un estado de salud estable.

La famosa abogada aseguró que sufrió el embate de ciertas fake news sobre su muerte, aunque lo que le molesta es que los rumores hayan afectado a su madre, pues la primera vez que sucedió, ella se encontraba de viaje y su mamá no pudo comunicarse con ella

Respecto a su probable regreso a la pantalla chica, recientemente surgió el rumor de que el programa que finalizó emisiones en 2019, tras 18 temporadas de éxito, posiblemente regresará, pero aún no tiene fecha definida.

