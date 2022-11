Triunfó como villana pero fue engañada y vendida a un desconocido

Hay villanas de televisión que en sus vidas privadas han tenido que pasar por verdaderos calvarios tal como ellas lo hacen pasar a otros, pero como parte de su papel en las telenovelas.

Tal es el caso de Cynthia Klitbo, quien durante el reality show Secreto de Villanas, reveló uno de los momentos más duros a los que ha tenido que enfrentarse en su vida personal.

La villana de Cadenas de amargura y La Dueña contó a sus colegas Gaby Spanic, Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Aylín Mujica, y Sarah Mints, que al morir su papá, tanto su mamá, la señora Elisa Gamboa, como ella se mudaron a Brasil, lugar donde fue descuidada y maltratada, y sufrió de mucho acoso, "me vendieron".

La actriz narró que tras morir su padre, su mamá mantuvo una relación con un hombre de origen brasileño, al que solo le interesaba aprovecharse del dinero que había dejado su papá, mientras que su progenitora descuidó a su familia.

Klitbo agregó que sufrió de mucho abandono y se integró a la Nacional de Danza no porque su mamá deseara que fuera artista sino más bien porque era interna.

Klitbo detalló que el peor momento que ha experimentando en su vida es cuando se enteró que su su madre la había vendido a un hombre que supuestamente la ayudaría a hacer su primer disco.

La actriz señaló que iba a realizar un disco, pero se le fue la voz; su madre le permitió ir a Houston para llevar a cabo ese proyecto, pero no indagó con quién, por lo que cree que su progenitora buscaba que ella consiguiera a un hombre.

“Cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada que ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”.