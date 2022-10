Sabine Moussier y Cynthia Klitbo protagonizan intensa pelea en “Secretos de Villanas”

Las villanas de telenovela pueden pasar desapercibidas en la trama, pero no Sabine Moussier y Cynthia Klitbo quienes llevaron la rivalidad fuera de la ficción con una intensa pelea que protagonizaron en un nuevo reality show donde una de ellas explotó ante la invitación de un grupo de hombres a la mansión en la que se quedaban, algo que no fue del agrado de la ex de Juan Vidal y no dudó en externar su molestia.

Este 20 de octubre se estrena “Secretos de Villanas” y algunas de las escenas ya fueron reveladas en redes sociales, aunque detrás de cámaras los enfrentamientos no tardaron en aparecer siendo Moussier y Klitbo quienes ocasionaron un momento de tensión cuando el resto de sus compañeras intentó divertirse de una manera que no logró convencer a una de ellas.

“Tuvieron un encontronazo ahí bastante fuerte porque yo invité a unos chicos a la mansión y a Cynthia no le pareció. Se fue a dormir y Sabine dijo ‘por qué nos dejaron, nosotros lo que queríamos era divertirnos’ no íbamos a hacer nada malo y sí se dijeron sus cosas”, dijo Aylín Mujica en un encuentro con los medios de comunicación retomado por “De primera mano”.

Peleas en “Secretos de Villanas”

La conductora cubana señaló que los enfrentamientos han sido parte del reality show, pues ella pasó por algo similar con Geraldine Bazán aunque en su caso frente a las cámaras donde la actriz le dijo una grosería debido a que recordó su escandalosa separación con Gabriel Soto luego de haberle sido infiel con Irina Baeva.

“Le dije ‘yo alguna vez te defendí porque yo también soy mamá, soltera; soy mamá que defiendo a mis hijos y me han engañado igual que a ti’ y ella salió ahí con una grosería que no me gustó, pero de ahí en fuera, todo lo demás bien”, dijo la también modelo quien señaló que Bazán habría sido la única en no abrir más con el grupo en el que también se encuentran famosas como Gaby Spanic.

En uno de los videos compartidos por Sabine Moussier en su cuenta de Instagram, se puede escuchar que las famosos abren su corazón al revelar que pese a mostrare su talento ante las cámaras el público se ha dejado llevar por las historias y toman represalias contra ellas en la vida real, entre las anécdotas destaca la de Klitbo quien indicó que una persona le escupió de coche a coche.

Sabine Moussier y Cynthia Klitbo pelean en nuevo reality show. Foto: IG @geraldinebazan

