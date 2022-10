Cynthia Klitbo podría estar embarazada, ¿será mamá por segunda vez? (FOTO)

Cynthia Klitbo, quien recientemente reveló el tormentoso pasado que habría vivido junto a su ex pareja Juan Vidal, podría estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, no solo profesional, sino también en el ámbito romántico y como mujer, pues sospechan que podría estar embarazada.

Actualmente, hemos podido ver a Cynthia Klitbo en novelas como "Junta de Vecinos" y más recientemente con el estreno de "Mujer de nadie". También se ha visto envuelta en el cruce de declaraciones con su ex Juan Vidal, quien se casará pronto con Niurka.

A pesar de las declaraciones en su contra, Cynthia Klitbo se mantiene muy activa en las redes sociales, donde comparte sus vacaciones familiares y con amigos, además de los diversos proyectos y eventos en los que ha participado. Fue uno de sus videos más recientes el que despertó las sospechas de que podría estar esperando un bebé.

Te puede interesar: Juan Vidal se lanza contra Cynthia Klitbo y asegura que tiene "traumas psicológicos"

¿Está esperando bebé? Cynthia Klitbo levanta sospechas

Aunque el clip es de septiembre pasado, la actriz Cynthia Klitbo recientemente lo publicó en su cuenta de Instagram. En algún momento del video, se puede ver a la famosa en un vestido entallado que dejó al descubierto una pequeña pancita, dando pie a especulaciones sobre estar embarazada.

Cynthia Klitbo no ha desmentido los rumores, pero sus fans salieron en su defensa, pues argumentan que es normal para las mujeres no tener el abdomen plano y ello no significa que tengan aumento de peso o necesariamente estar embarazada, por lo que pidieron no especular sobre su cuerpo.

Cabe destacar que la actriz Cynthia Klitbo reveló que durante su primer embarazo le rezó a la Virgen para convertirse en madre, pues era uno de sus más grandes sueños. Durante 11 años luchó por ser mamá, se sometió a tratamientos y llegó a pensar que era una mujer estéril. Finalmente, a los 39 años dio a luz a su hija Elisa.

La actriz de 55 años ya es madre de una joven de 16. También ha mantenido una relación sentimental con Rey Grupero, comediante que la ha apoyado tras su ruptura con Juan Vidal.