Tábata Jalil se luce como atrevida "Catrina" con vestido de transparencias y arriesgado escote

Tábata Jalil sorprendió a sus millones de fans en las redes sociales, pues después de la transmisión del matutino "Venga la Alegría", en el que se dejó ver como atrevida "Catrina", la conductora compartió una serie de fotografías en Instagram y Facebook en la que mostró su look completo, con el que dejó sin aliento a más de uno al tratarse de un vestido rojo y negro, con transparencias y arriesgado escote.

La reportera del programa de TV Azteca es muy activa en sus cuentas oficiales, donde constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, y para la celebración de este 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos no podía ser distinto, pues mientras que el martes conquistó con su maquillaje y un mini vestido rojo, este miércoles lo hizo con un atrevido vestuario con el que destacó su belleza.

Tábata Jalil, se luce como atrevida "Catrina"

Fue en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter donde la siguen millones de admiradores, en las que Jalil compartió una serie de fotografías posando desde los pasillos de la televisora del Ajusco, presumiendo su curvilínea silueta en un look de vestido asimétrico, que destaca por su diseño que combina el tul con un corpiño confeccionado en transparencias y apliques de flores en color negro.

Tábata conquista con su look para Día de Muertos. Foto: @tabatajaliloficial

"Quiero cumplirte todo lo que alguna vez te han prometido… vienes… #amor #diademuertos #style #naturelovers #love #outfit @perla_wizards #photo @itstlalocromero #makeup @yael.osornio_makeup.artist #silence #peace #life #red #live #flowers #present #time #tradition #loveyourself", fue la frase y los hashtags con los que la reportera acompañó las instantáneas en Instagram, plataforma en la que cuenta con 3.3 millones de fans.

La presentadora y reportera del matutino, se convirtió en una atrevida y hermosa "Catrina", personaje que muchas famosas recrearon para la celebración de Día de Muertos, una de las tradiciones más esperadas por muchos mexicanos, a la que Tábata se unió luciendo su rostro con un maquillaje de calavera en colores blanco y rosa con pedrería alrededor de sus ojos, y un look de vestido con arriesgado escote que fue el complementó perfecto para su tocado de flores.

"Que bonita te ves!!", "Guapísima", "Muy hermosa muy linda guapísima eres bellísima saludos", "Que chulada", "No he conocido en este vida a mujer tan más... Y massss... Bella en esta tierra.. que aquella que brilla más que una estrella... Tu tan bella", "Que me lleve la catrina", "espectacular chaparrita! te ves hermosa!" y "Contigo hasta el fin del mundo corazón", son sólo algunos de los mensajes que la reportera ha recibido.

La reportera de VLA cautiva en las redes. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años demuestra que es la reina de los mini vestidos y las faldas, al combinarlas de forma perfecta con lo mejor de las tendencias y logrando imponer con su estilo juvenil y coqueto.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales.

Así se lució como hermosa "Catrina". Foto: @tabatajaliloficial

