FOTOS: Así ocurrió el primer encuentro entre BLACKPINK y Selena Gómez

BLACKPINK, la girlband de K-Pop del momento, ha colaborado con artistas internacionales como Lady Gaga, Dua Lipa y Selena Gómez, pero fue hasta hace poco que las cantantes de "PINK VENOM" pudieron conocer a la intérprete "Love You Like a Love Song Baby" y te contamos cómo fue su primer encuentro.

Jisoo y Rosé la conocían a Selena

El 28 de agosto del 2020, fue lanzada la canción de BLACKPINK junto a Selena Gómez "Ice Cream", pero el video tuvo que grabarse en diferentes localidades, ya que en ese entonces estaban las restricciones de vuelo por Covid-19. Por esta razón, la cantante de "Naturally" no pudo conocer a todas las miembros de la banda de chicas.

“Simplemente las amo y su energía. Nos divertimos mucho, pero lamentablemente debido al virus no pudimos hacer nada en persona. Conocí a Jisoo y Rosé en un desfile de modas hace un par de años, pero no veo la hora de conocer a las otras chicas en persona algún día”, mencionó Selena en una entrevista con CR Fashion Book.

Selena se mostró muy feliz de conocer a las chicas. (Créditos: Twitter / @MTVSur)

Sin embargo, dos de las cantantes de "PINK VENOM" ya habían conocido a Selena Gomez, pues Jisoo y Rosé también asistieron al evento COACH Spring / Summer Fashion Showen Nueva York en el 2019. Durante dicho encuentro, las tres se tomaron fotos y convivieron unos minutos.

De hecho, Jisoo elogió la personalidad de la cantante de "Love You Like a Love Song Baby" y mencionó que era muy amable. "¿Selena Gómez? Bien, nos saludamos y tomamos fotos juntos. Me conmovió porque ella fue muy amable", reveló la intérprete coreana.

Selena conoce a los cuatro miembros

Durante el concierto en la ciudad de Newark como parte de su gira por Estados Unidos "Born Pink Tour", las cantantes de K-Pop tuvieron la oportunidad de conocer por primera vez a la artista estadounidense y no dudaron en tomarse varias fotos juntas, además de pasar el rato después del concierto.

La intérprete de "Naturally conoció por primera vez a las cuatro chicas. (Créditos: Twitter / @MTVSur)

