VIDEO | Gloria Trevi: la mala jugada de su vestuario que la hizo quedar en ropa interior en pleno concierto

La cantante mexicana Gloria Trevi fue presa de críticas y comentarios después de que mientras le cantaba a cientos de personas en un evento, la falda que llevaba puesta se desabrochó y ese contratiempo la hizo quedar en ropa interior en el escenario. La estrella no dejó de cantar y hasta que se acabó la canción el equipo de producción que siempre está al pendiente de cada detalle acudió a acomodar su vestuario.

A pesar de que fue un momento divertido dentro de la gira “Isla Divina World Tour 2022” que hace por varias ciudades de Estados Unidos, para algunos fue algo incómodo y hasta llegaron a decir que ella provocó todo, los seguidores de la intérprete de “Vestida de Azúcar” y El favor de la soledad” se dividieron en opiniones respecto a la situación.

Todo pasó cuando Gloria Trevi cantaba “Pelo suelto”, fue ahí cuando la falda casi se cae y se puede ver su calzón, el tonificado cuerpo que posee a los 54 años y a ella cubriéndose con la prenda, mientras los presentes grabaron todo con el celular y algunas de las filmaciones ya fueron compartidas desde Internet.

Pero la situación de su falda no ha sido lo único por lo que Gloria Trevi ha sido criticada en las últimas semanas, uno de los temas es su evidente cambio físico, los seguidores de su carrera señalan que está mucho más delgada que antes y que se ve muy diferente e incluso enferma.

"Me la pasé con madre Adrián!!! ah y a los que me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok pa' que tomen dos cucharadas, me tengo que gustar yo! Y yo me gusto", comentó Gloria en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram en donde aparece en el programa de Adrián Uribe.