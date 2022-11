Gloria Trevi: ellos son todos los protagonistas de la bioserie "Ellas soy yo"

La bioserie de Gloria Trevi dio inicio con sus grabaciones, así se dio a conocer en un evento organizado por la productora Karla Estrada, quien será la encargada de llevar la historia de la cantante a la televisión. Durante la presentación, se reveló a la prensa a los protagonistas, sobre todo a la joven que dará vida a la intérprete de "Pelo suelto" y "No querías lastimarme", que ha sido marcada por diferentes sucesos personales y profesionales que ahora presentará bajo su versión.

Este lunes, la productora de Televisa, así como varios miembros del casting dieron el carpetazo inicial para dar comienzo con la serie que llegará a la pantalla chica hasta la segunda mitad del 2023. Lamentablemente, la también protagonista de "Una papa sin catsup", no pudo estar presente de forma física, no obstante, se conectó vía Zoom para agradecer a todos los que harán posible este proyecto, “que está hecho desde el corazón y con la intención de ayudar a mucha gente”.

La serie de Gloria Trevi se lanzará el próximo año IG @gloriatrevi

Asimismo, se realizó una misa, la cual también fue dedicada a su hija Ana Dalay, quien murió con tan sólo un mes de edad, el 13 de noviembre de 1999, en Rio de Janeiro, Brasil, en condiciones que aún no han quedado claras, por lo que en la serie también tocará este tema y otros de su polémica vida como su relación con Sergio Andrade, quien fue acusado, públicamente, de abuso de menores.

Los protagonistas de "Ellas soy yo, Gloria Trevi"

La productora Carla Estrada presentó ante los medios de comunicación a Regina Villaverde, interpretará a Gloria Trevi en su etapa de adolescencia, de los 14 a los 21 años. La ahora artista fue elegida en diversos procesos de casting de entre miles de chicas que querían hacer a la intérprete de "5 minutos". La joven es originaria de la Ciudad de México y admitió que no ha tomado clases de actuación, pero se mostró caracterizada como la cantante.

"Es mi primera experiencia como actriz, así que es un gran reto para mí, pero también una gran oportunidad de poder aprender muchísimo. Hoy empezamos las grabaciones y me siento muy emocionada. Había muchas personas en el casting, estaba nerviosa, pero le eché todas las ganas y aquí estoy. Fueron varios meses de trabajo, de conocer su vida, de lo que ha vivido. No fue fácil, pero esto me dejó mucha enseñanza y felicidad, porque sé que es un gran proyecto y estoy muy agradecida con toda la producción", dijo Regina a los medios de comunicación.

Asimismo, se confirmó la participación de Jorge Poza quien encarnará al productor musical de Gloria Trevi, que esta vez tiene el nombre de César Augusto. "El personaje, más que construirlo era simplemente darle forma, porque ya tiene una psicología. Es simplemente darle forma y rasgos, darle cara y simplemente interpretar", dijo el actor sobre este papel que al parecer hace referencia a Sergio Andrade, quien abusó de varias de las artistas a las que representó incluida a la protagonista de "Zapatos viejos".

En el elenco también está Ingrid Martz, quien dará vida a doña Gloria Ruiz, madre de la artista, durante la época de los 80. Otra de los talentos descubiertos durante las audiciones fue Lessy, quien se unirá a la trama como una de las amigas de Gloria, mientras que Majo Edgar, Pamela Vargas, Paulina Maya e Ivanna Benítez, también estarán haciendo los personajes de sus compañeras en la academia de César Augusto.

El primer actor Ignacio López Tarso, quien hace unos días declaró que lo habían olvidado los productores de cine y televisión, tendrá una participación especial como el abuelo de Trevi. Finalmente, hasta el momento no se ha decidido quien dará vida a la cantante, actriz y compositora en su etapa adulta, aunque se ha dicho muchos nombres como Michelle Ranaud, la productora no ha dado a conocer el talento que se unirá a esta bioserie.

