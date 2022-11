Kim Kardashian exige una disculpa de Balenciaga tras polémica campaña con niños: “Imágenes perturbadoras”

Kim Kardashian no evitó ser cuestionada sobre la reciente campaña de Balenciaga señalada de explotación infantil debido a las fotografías con menores de edad posando junto a artículos fetichistas, por lo que la socialité emitió un comunicado en el que asegura haber callado ya que deseaba obtener una explicación de la marca y también una disculpa ante lo ocurrido, pues como madre considera que las imágenes resultan “perturbadoras”.

La casa de moda española fue blanco de críticas tras lanzar las imágenes para su campaña de la colección primavera 2023, pues éstas fueron calificadas de “erróneas” y “aterradoras” ya que en ellas posan modelos menores de edad vestidos con prendas de ella marca y rodeados de objetos asociados a prácticas sexuales fetichistas como arneses, candados y osos de peluche con estilo bondage.

Kim Kardashian se encuentra entre las celebridades que han sido imagen de Balenciaga en algunas de sus campañas y fueron vestidas por la marca de lujo en importantes eventos, como en la MET gala de 2021 donde lució un extravagante look en color negro que la cubría en su totalidad, incluso, el rostro. Además del de la gala LACMA Art+Film de este año donde desfiló con un vestido strapless de cuero en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Kim Kardashian rompe el silencio sobre polémica campaña de Balenciaga. Foto: IG @kimkardashian

Ante esto, la empresaria de 42 años, emitió un comunicado a través de sus historias en Instagram en el que asegura que no habló antes debido a que exigía una explicación de la marca: “He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan sorprendido ni indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto”.

“Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la mayor consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener lugar en nuestra sociedad, punto”, añadió la socialité y detalló que Balenciaga ya toma medidas para que no se repita.

Balenciaga se disculpa

Entre las imágenes, hubo uno que llamó la atención de los internautas ya que hay un bolso “Hourglass” en color negro obre un escritorio con una gran pila de papeles que parecen no tener orden aunque al acercarse se lee en los documentos que se hace referencia al caso United States contra Williams de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló una ley en contra de la pornografía infantil.

En medio de la controversia, las teorías conspirativas no se hicieron esperar y algunos usuarios han señalado la presencia de elementos relacionados supuestamente con cultos y adoradores en las fotografías tomados por el italiano Gabriele Galimberti. Además de los ositos Teddy que están relacionados con “casos de violencia y abuso sexual infantil”.

Campaña de ropa es señalada de explotación infantil. Foto: TW @arycarangi

Balenciaga eliminó de inmediato las imágenes de su campaña en todas sus plataformas y compartió otras en las que ofrecía una disculpa, pero todas fueron borradas en cuestión de minutos: “Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña para las fiestas. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña.

“Nos tomamos este asunto muy en serio y vamos a emprender acciones legales contra las partes responsables de la creación del set y de la inclusión de artículos no aprobados para nuestra sesión de fotos de la campaña de primavera 23. Condenamos firmemente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, añadieron.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Kanye West habría presumido las "nudes" de Kim Kardashian a los empleados de Adidas

¿Kim Kardashian abusó del Photoshop? Por esta razón la acusan de haber editado una foto