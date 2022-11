VIDEO | Así fue la aparatosa caída de Anuel AA en el escenario del Flow Fest 2022 en CDMX

Este 26 y 27 de septiembre el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México fue la sede del Flow Fest 2022, donde se presentaron los máximos exponentes del género urbano como Don Omar, J-Balvin, Jowell & Randy, Guaynaa, entre otros.

A pesar de que el espectáculo estuvo a la altura de los máximos eventos musicales, el que se llevó los reflectores durante el primer día fue Anuel AA, quien sufrió una aparatosa caída en el escenario, por lo que los fanáticos no dudaron en captar el momento y volverlo viral en redes sociales.

El cantante puertorriqueño cerró el escenario Sprite con su presentación que se alargó hasta la 01:30 horas, dejando a los mexicanos y mexicanas con la boca abierta y la garganta dañada de tanto corear éxitos como "Secreto" o "La Jeepeta". Cabe señalar que el artista es conocido también como el exnovio de Karol G, una gran ausente en tierras aztecas.

Anuel AA fue una de las estrellas más esperadas de la noche

Foto: Cuartoscuro

Pocos minutos de haber comenzado, Anuel, que vestía con un short y chamarra azul, dio un paso en falso y cayó al suelo provocando la momentánea preocupación de su equipo y de sus seguidores.

El video del momento fue capturado por un fan que se encontraba en las primeras filas del concierto y ya ha sido compartido en las diferentes redes sociales en donde ya ha acumulado miles de reproducciones.

La dulce noticia

Yailin la más viral y Anuel AA, se estaban mostrando muy extraños en las redes sociales y los fanáticos ya se imaginaban cualquier cosa. Los cantantes no habían publicado fotos los dos juntos y sus seguidores hablaban de una presunta barriga de la dominicana o incluso, que había una separación de por medio.

No fue Anuel AA quien dio la noticia sino, la dominicana fue quien publicó un video y dio la noticia que esperaban todos sus fans. “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Súper feliz la mujer más feliz del mundo” se sinceró la cantante.

No todo quedo ahí: “No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor”. Finalmente Yailin La Más Viral anunció el sexo del bebé y confesó que será una niña: “estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”.

El cantante puertorriqueño también publicó en sus redes sociales la noticia que hace meses esperaba dar “VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”. Minutos antes de anunciarlo, escribió: “HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!!”. “QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO TE AMO @yailinlamasviralreal” finalizó Anuel AA.

