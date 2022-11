Guillermo del Toro ofrece pagar las estatuillas del Premio Ariel: "Hay que hallar soluciones"

Después de que varios actores y directores se proclamaran en contra de la suspensión de los Premios Ariel 2023, Guillermo del Toro se ofreció a pagar las estatuillas de aquella edición, esto con el objetivo que se realicen. El cineasta dijo que esta acción no es para entrar en política, sino que es con el fin de apoyar la industria cinematográfica nacional y encontrar soluciones para resolver la situación que está viendo la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Después de que la Academia informara por medio de un comunicado que no habría premios para el próximo año, el creador de "La Forma del Agua" fue uno de los primeros en mostrar su descontento y aseguró que había una "sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones", lo que causó polémica entre los usuarios de internet, pues mientras algunos lo apoyaban, otros destacaban que los recortes de presupuesto eran justos cuando se estaban ocupando para películas de mala calidad, generando un debate en las plataformas que aún se mantiene.

Guillermo del Toro pagará las estatuillas del Premio Ariel

La mañana de este 26 de noviembre, en medio del juego de la selección Mexicana contra Argentina, Del Toro aprovechó para ofrecerse a pagar la totalidad de los costos de las estatuillas del Premio Ariel; asimismo se dijo dispuesto a colaborar en la ceremonia esto con tal de que se realice la gala en la que se reconoce a lo mejor de la cinematografía nacional y que se crearon desde la Época de Oro del Cine Mexicano.

Guillermo del Toro quiere encontrar soluciones para resolver la situación Foto: Especial

"Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel. Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible", escribió el director de "El laberinto del Fauno" en su cuenta de Twitter en donde muchos ya han comenzado a hacerse viral su propuesta, pues en pocos minutos ha recibido varios retweets.

El director ganador del Oscar pidió diálogo entre la AMACC y la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, pues indicó que las películas que apoyan son aquellas no comerciales que pelean por el tiempo en la pantalla grande. "Pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen -nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro".

"Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello", finalizó su escrito Guillermo del Toro, quien aseguró que se está poniendo en contacto con Leticia Huijara, presidente de la AMACC para hacerle llegar su propuesta.

Guillermo del Toro se ofrece a ayudar en los Ariel 2022 Foto: Especial

La AMACC informó este jueves 24 de noviembre que la edición 2023 de los Premios Ariel será suspendida “hasta nuevo aviso” debido a una grave crisis financiera que atraviesa. "Lamentamos que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se refundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Fons, el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años”, se lee en un comunicado para explicar las razones.

