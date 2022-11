Carmen Campuzano revela que Sylvester Stallone intentó conquistarla: “No se le cumplió”

Antes de la polémica que ensombreció su exitosa carrera como modelo por los excesos, Carmen Campuzano conquistó las pasarelas como una de las mujeres más bellas de México e importantes personajes de la farándula cayeron rendidos ante su encanto. Así lo reveló la también actriz al recordar cuando Sylvester Stallone le propuso un papel protagónico en una de sus películas a cambio de una noche juntos.

La modelo, de 52 años, atravesó por momentos difíciles debido al consumo de sustancias y fue esta experiencia la que ahora la motiva a ayudar a personas con problemas de adicciones. Aunque no deja de lado su carrera en el mundo del espectáculo, donde posee una larga experiencia y trayectoria con grandes anécdotas entre proyectos y amores como el que en algún momento le ofreció la estrella de “Rocky”.

En entrevista para “De primera mano”, Campuzano recordó el encuentro que tuvo con Sylvester Stallone cuando comenzaba su carrera, pues el actor no dejaba de “picarle las costillas” mientras coqueteaba con ella: “Hasta me tiró la onda (…) Le llego a sacar como una tercera parte, porque él es bajito de estatura”.

“Me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película (…) Pues como no hubo ‘trikis trikis’ serio, porque me estaba invitando a que fuera su cena, bueno, lo vamos a invertir, para que él fuera mi cena de esa noche, casi casi. Sí era muy sugerente el rollo, muy sugerente, entonces quiero decirte que pues no, no se le cumplió porque yo no soy trofeo”, recordó.

Trayectoria de Carmen Campuzano

Desde temprana edad Carmen Campuzano mostró su talento como modelo e interés por las pasarelas, por ello, a los 16 años debutó en la industria hasta convertirse en una “top model” durante los 90 y trabajar con importantes marcas como Vogue y Christian Dior, por mencionar algunas.

Además de su éxito como modelo, participó en algunos proyectos de televisión mostrando su talento como actriz y entre éstos destacan “Derecho de admisión”, “Como dice el dicho” y “La liga de la justicia”. Aunque todo cambio cuando una bacteria llamada leptospirosis afectó su salud y con el tiempo comenzó a deformar y destrozar su nariz.

Carmen Campuzano revela que rechazó a Sylvester Stallone. Foto: Cuartoscuro

En aquel momento aseguró que alguien pudo haberla contagiado debido a que tenía un romance con el entonces galán de telenovelas Andrés Garcia: “Estoy segura que hubo gente cercana que algo me dio de tragar porque yo me convertí en una persona muy envidiada por las mujeres, muy atacada”.

Aunque más tarde admitió que su salud empeoró también por su adicción a la cocaína: “Sabía que mi problema no sólo era la bacteria, también el consumo de droga y el doctor sabía que yo estaba consumiendo porque le tuve la confianza de decirle. Fue una etapa muy difícil para mí”.

SIGUE LEYENDO:

Carmen Campuzano dispuesta a ayudar a Eduin Caz en sus supuestos problemas de alcoholismo

Fue una gran modelo y cayó en el abismo por culpa de las infidelidades del amor de su vida