VIDEO | ¿Hubo drogas? Integrante de "Cachún Cachún, Ra Ra" revela los excesos a los que estaban expuestos los integrantes del exitoso programa

Uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana en los años ochentas fue "Cachún Cachún, Ra Ra", un proyecto que estuvo a cargo de Luis de Llano, quien hoy es señalado por Sasha Sokol, quien el pasado marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decidió romper el silencio y hablar acerca de la tormentosa relación que vivió a lado del productor, quien era considerablemente mayor cuando tuvo una relación romántica con la cantante, quien ahora entiende que fue abusada por el exitoso empresario, el cual se ha deslindado de las acusaciones.

Sin embargo, el programa del que hablamos ocurre años antes de que este escándalo saliera a flote, justo cuando todos querían tener una oportunidad laboral en la televisora de San Ángel, donde se transmitía uno de los programas juveniles más icónicos del momento, es decir: "Cachún Cachún, Ra Ra", donde entre otros personajes reconocidos, participaron Pedro Damian, Eugenio Derbez, Viridiana Alatriste, Adela Noriega y Gerardo González.

Siendo este último quien, en exclusiva para "El Minuto que Cambió mi Destino" decidió romper el silencio y finalmente hablar acerca de todo lo que implicó el fenómeno de haber participado en este programa, el cual si bien les trajo a los participantes grandes épocas de éxito, al llegar a su término, también dejó en el olvido a muchos de sus participantes, quienes desesperados salían en búsqueda de personas que los reconocieran para que les pidieran autógrafos.

Pero la pregunta que el periodista Gustavo Adolfo Infante no podía perdonar era si habían existido drogas en el universo de "Cachún Cachún, Ra Ra", a lo cual Gerardo González respondió de manera tajante, asegurando que en su caso su consumo se centraba más que nada en el alcohol y los cigarros, aunque también había marihuana.

"Había droga como en todos lados, así como en Relaciones Exteriores, así como en la Secretaría de Hacienda, así como en la escuela o como en un despacho jurídico, no sé, jóvenes experimentando, fue una trampa de alguna manera, algunos cayeron en ella (...) Sí había mota, había mucha mota, a mí particularmente nunca me gustó porque el olor me molesta muchísimo, entonces nada más de pensar que le voy a dar una fumada a eso que huele espantoso, la verdad nunca caí", reveló Gerardo González.

En este sentido, el exparticipante de "Cachún Cachún, Ra Ra" agregó que actualmente él prefiere solo consumir cigarros y tomar con moderación de vez en cuando en compañía de sus amigos y colegas de teatro, profesión en la que se ha desenvuelto y que le ha dejado experiencias maravillosas, ya que le ha permitido vivir su verdadera pasión, la cual es estar en los escenarios e improvisar y sentir la emoción del momento, más allá que la ovación de los fans, la cual si bien es una retribución extra, no es lo que lo hace amar la actuación.

"Sí había marihuana, claro que existía, claro que había fiestas, otras cosas no lo sé, yo nunca vi una jeringa, nunca vi una cosa más allá", concluyó el actor, quien ha participado en puestas en escena como Jesucristo Superestrella, Los Locos Addams y Niño Perdido.

