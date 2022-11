Karol Sevilla quedó tan dolida con Emilio Osorio que podría salir con mujeres | VIDEO

Todo parece indicar que las cosas no terminaron tan bien entre Karol Sevilla y Emilio Osorio como lo había dejado ver a los medios y al público hace tan solo algunos meses, pues la protagonista de la serie “Soy Luna” dijo que ya no quiere salir con nadie del mundo de la farándula.

¿Karol Sevilla está dolida con Emilio Osorio?

En entrevista con el programa Fórmula Espectacular, la cantante fue cuestionada abiertamente en que si después del truene con Osorio se atrevería a tener una experiencia con una persona de su mismo sexo.

"Claro, yo no digo que no a nada, la verdad es que si se da qué bueno y si no, no, tampoco es algo que estoy buscando como para entrar en el mundo y que la gente me acepte, no, si se da que yo ande con una mujer está bien, no tiene nada de malo, yo creo que ahorita somos libres de hacer lo que queramos y el amor siempre manda", respondió Karol.

El corazón manda en Karol

La cantante afirmó que el corazón es el que manda primero, y no importa, sea hombre, mujer o lo que sea y nadie puede meterse en la vida de otros, ya que por eso se llama vida propia. Asimismo, comentó que para ella lo más importante es la esencia del ser humano.

"Yo me enamoro de la gente que es humilde y que no se le olvidan de dónde vienen, y creo que eso es importante. Ahorita en este momento, yo creo que no quiero enamorarme de nadie del medio, pero bueno, simplemente creo que me fijo en los sentimientos y en los ojos", respondió la cantante.

Karol Sevilla es pansexual

Al ser nuevamente cuestionada acerca que si se consideraba como pansexual, respondió que para ella lo más importante es que las personas de las que se enamora mantengan los pies en el piso e incluso bromeó que era un tanto como Belinda “pantodo”.

"Ahorita, literalmente, creo que uno por más que esté buscando, a veces la persona que tu quieres no llega, yo busco a un hombre perfecto, o una mujer perfecta y a veces no, a veces cuando estás en la lela pasa la persona perfecta, por eso siempre tienes que estar avispada... Y sí soy pantodo", puntualizó la intérprete de 22 años.

Sigue leyendo:



Karol Sevilla envía un mensaje a ex Emilio Osorio por romance con conductora de "Venga la alegría" | VIDEO

FOTOS | Karol Sevilla deja atrás su etapa en "Soy Luna" y arrasa en Instagram con su nueva y provocativa imagen