Ofrece Sole Giménez un concierto femenino en el Teatro de la Ciudad

María Grever escribió Te quiero, dijiste, al bebé que perdió de seis meses de edad; Natalia Lafourcade le cantó a su patria en Hasta la raíz; Isolina Carrillo no permitió que el intérprete de su canción Dos gardenias se quedara con la mitad de los derechos de autor; Rosalen se inspiró en las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en Vivir; María Teresa Vera guardó el secreto sobre la verdadera autora de 20 años, fue su amiga Guillermina; Consuelo Velázquez se atrevió, siendo muy joven, a hablar del deseo femenino y su Bésame mucho es hoy uno de los temas más versionados en la historia de la música.

La cantante española Sole Giménez habló de todas ellas y cantó sus temas en el Teatro de la Ciudad, en un concierto que significó su regreso a México tras la pandemia y la presentación de los dos volúmenes del proyecto musical Mujeres de música.

El concierto abrió con La noche, un poema de Gabriela Mistral, con música de la propia Sole, “ella es la única poeta de lengua española que ha ganado el Nobel de Literatura y eso da qué pensar”, dice la cantautora, compositora y productora española que inició su carrera hace 39 años.

A lo largo de dos horas quien fue la voz del grupo Presuntos implicados no sólo interpretó la música de las compositoras, también, dijo, dio una master class de creadoras femeninas para no permitir que el olvido y el tiempo las borre de la historia de la música.

“Es un verdadero regalo estar de vuelta con un proyecto que me tiene enamorada, porque las mujeres creadoras suelen no tener la presencia que merecían y esta realidad sigue pasando. He querido revisarlas, honrarlas, cantarlas, porque se lo merecen, todas las canciones que esta noche van a cantar están compuestas por una mujer y pocas veces o casi ninguna vez ocurre en un concierto”, dijo Giménez.