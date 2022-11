Pedro Infante: ¿Quiénes eran los padres del "ídolo de México"?

Este 18 de noviembre el mundo del espectáculo celebra el natalicio de una de las figuras más importantes de la Época de Oro del Cine México: Pedro Infante, quien a pesar de haber fallecido hace varios años aún es recordado con cariño. Son muchas las historias sobre su vida y obra que se mantienen vigentes, sin embargo, todavía existen algunas dudas sobre aspectos personales del llamado "ídolo de México", como por ejemplo, quiénes fueron sus padres y si lo apoyaron, o bien, se negaron a que tuviera una carrera exitosa en la pantalla grande y en la música.

Un día como hoy, pero de 1917, llegó al mundo en Mazatlán, Sinaloa, el galán de películas, por lo que sus fanáticos festejan 105 años de su natalicio. El intérprete de "Cien años" y "Amorcito corazón" comenzó como cantante, sin embargo, su talento y carisma lo llevaron a la cinematografía en donde trabajó en cintas como "Nosotros los pobres", "Ahí viene Martín Corona", "Tizoc: amor de indio" y "Dos tipos de cuidado", por mencionar algunas de su larga trayectoria. De igual forma, grabó más de 310 temas, muchos de ellos se convirtieron en un éxito en la radio.

Los fanáticos de Pedro Infante celebran 105 años de su nacimiento Foto: Especial

No obstante, antes de la fama y el reconocimiento, Pedro Infante tuvo que hacer diferentes trabajos y hasta dejó la escuela debido a las carencias económicas de su familia, la cual fue conformada por su madre María del Refugio Cruz y su papá, Delfino Infante, quienes también tuvieron un total de 15 hijos, de los cuales sólo sobrevivieron 9. Después de que el actor saltó a la fama, constantemente ayudó a sus consanguíneos, sin embargo, siempre fue más cercano a uno de ellos.

Así era Delfino Infante

El padre del protagonista de "A toda máquina" era originario de Sayulilla municipio de Acaponeta, Nayarit, y, de acuerdo a algunos registros, nació el 24 de diciembre de 1880. Delfino conoció a María del Refugio y se casó en 1908, así que residieron por algunos años en el estado ubicado al sur del país, hasta que decidieron mudarse a Sinaloa, en donde vivieron en varias ciudades, ya que el señor era cantante y viajaba para presentarse en diferentes lugares.

Pedro heredó de su padre la pasión por la música, sin embargo, también fue el causante de que no le gustara el alcohol, pues algunas anécdotas de la época aseguran que "El Ídolo de Guamúchil" no bebía, ya que recordaba las veces que su progenitor se gastaba todo el dinero que ganaba en tomar junto a sus amigos, por esa razón supuestamente el cantante evitaba la ingesta de cualquier bebida embriagante, por lo que pocas veces se le vio borracho, a diferencia de las películas que protagonizaba.

Delfino Infante le heredó el gusto por la música Foto: Especial

Doña Cuquita, la mujer más importantes para Pedro Infante

De acuerdo a algunos registros de la época, la madre de Pedro Infante era costurera, de hecho la mayoría de la ropa que utilizaba el actor y sus hermanos era confeccionada por ella. Debido a su profesión y a que su padre gastaba la mayoría de su sueldo en la bebida, el intérprete de música regional mexicana tuvo que comenzar a apoyar a la familia económicamente desde muy pequeño, sin embargo, cuando se convirtió en estrella del Cine Mexicano no perdió este objetivo.

"He aprendido a gozar de la vida lo poco que me concede y, todavía en este estado de cosas, tengo satisfacciones que no las cambio por nada. La mejor de ellas es proporcionar a mamita, a la que amo tanto, todas esas pequeñas cosas que en su vejez le consuelan y que le hacen ver que tiene un hijo que luchará por ella hasta el último día de su vida", dijo en una entrevista.

Tras la muerte de Pedro Infante, el 15 de abril de 1957, en una accidente de avión, "Doña Cuquita", como le decían de cariño, resultó muy afectada ya que era uno de sus hijos más queridos. Además, tuvo varios problemas con la herencia, debido a que sólo los descendientes del actor y su esposa podían acceder a los bienes del cantante, dejándola desamparada. A pesar de que Irma Dorantes le entregó su parte del dinero, la señora no se pudo recuperar del deceso del histrión, así que el 19 de noviembre de 1958, falleció, un año después que su hijo y un día posterior a su natalicio.

Doña Cuquita murió un año después que "El ídolo de México" Foto: Especial

