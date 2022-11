El Chavo del 8: La vez que el fantasma se apareció en la serie televisiva | VIDEO

En la famosa serie de televisión "El Chavo del 8", misma que marcó a múltiples generaciones, Ramón Valdés dio vida al querido Don Ramón quien fue su último personaje que dio en vida, y fue tan aclamado que incluso hubo un momento en el que después de su muerte se apareció en los foros donde graban este éxito de Roberto Gómez Bolaños.

Don Ramón fue un querido personaje de la televisión Foto: Especial

El también llamado "Ron Damón" por Chespirito, falleció el 9 de agosto de 1988 el cual, fue un duro golpe para el programa y para sus compañeros, especialmente para Carlos Villagrán quien dio vida a Quico, habría sugerido que el papá de la Chilindrina pudo predecir su muerte.

En la mencionada escena, se grabó en un panteón al cual, llegó personaje que decía la icónica frase "Yo le voy al Necaxa", para buscar a Quico visitando este lugar como muestra de valentía y de macho.

La última escena de Don Ramón

Carlos Villagrán reveló que la última escena que grabó, era de Quico y otro personaje se retaban para visitar un panteón para ver quién tenía más valor en la noche; "Don Ramón va a buscar a Quico. Entra Don Ramón al panteón, con el efecto de bruma, se pierde en la bruma y corte, se queda; fue su última escena", narró

Además, Villagrán resaltó que Don Ramón entra al panteón, con el efecto de bruma, se pierde en la bruma y dan el "corte, se queda", siendo esta es la última escena que graba Ramón Valdés, después de eso, muerte.

Cabe recordar que Carlos Villagrán no asistió al funeral de Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo, nombre completo del también hermano de "Tin Tan" y de Manuel "El Loco" Valdés; sin embargo, si pudo despedirse del actor, quien con el humor que lo caracteriza, le hizo un chiste de blanco sobre su muerte.

"Lo abracé y empecé a llorar, en ese momento me dijo: "Ya no llores, cachetón. Allá te espero", a lo que respondió: "¿Allá con el Señor?", a lo que Ramón remató; "No te hagas el tonto, allá abajo"

Quico y Don Ramón en la vida real eran muy buenos amigos Foto: Especial

¿Don Ramón descansa en paz?

Se dijo que tras la muerte de Don Ramón, el actor pudo dejar algún pendiente y que su espíritu volvió a los foros donde se grababa el "Chavo del 8".

En este sentido, existe un video en el que supuestamente se muestra al fantasma de fallecido actor en una escena de la comedia de Chespirito, donde se puede observar su rostro en una ventana de la vecindad.

Ramón Valdés murió por cáncer de estómago, lo cual, lo hizo sufrir bastante mientras estaba en vida, ya que los dolores eran insoportables que hasta se retorcía.

SIGUE LEYENDO

El Chavo del 8: Este fue el actor que murió en plenas grabaciones sin que nadie se diera cuenta

Cine de Ficheras: El hijo de un querido actor del Chavo del 8 que tuvo un triste final

ESTE famoso actor mexicano fue hijo de un querido personaje de "El Chavo del 8"; nació en una carpa