Park Hyung Sik cumple 31 años: 3 dramas coreanos para enamorarse del actor

Los fanáticos del Hallyu se encuentran de manteles largos, debido a que este día festejan al actor surcoreano Park Hyung Sik, quien cumple 31 años de edad. El artista se ha acumulado muchos fanáticos a lo largo de su carrera, debido a su trabajo en los dramas, pues con sus personajes enamoró a muchos de sus admiradores que hoy festejan su natalicio en redes sociales, por eso aquí te presentamos tres producciones que podrás ver para caer cautivo ante el talento del idol.

El artista nació un 16 de noviembre de 1991 en Yongin, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Debutó con el nombre de Hyungsik al formar parte del grupo ZE:A, con los que lanzó canciones como "Aftereffect", "Breathe", "Mazeltov" y "The Ghost of Wind", sin embargo, en 2017, la banda de k-pop se separó debido a que sus integrantes no renovaron contrato con su agencia, incluidos el actor, quien decidió seguir su carrera en los dramas, por los que actualmente ha alcanzado fama internacional.

Strong Woman Do Bong-soon

Park Hyung Sik protagonizó este drama de romance y comedia en 2017, junto a la actriz Park Bo-young en el papel de "Do Bong-soon", una joven que tenía fuerza sobrenatural y gracias a ello se convierte en la guardaespaldas para "Ahn Min-hyuk", (personaje del Idol que hoy cumple 31 años) CEO de la compañía de videojuegos "Ainsoft". La relación entre ambos comienza a cambiar, hasta tener sentimientos uno por el otro, así que se desata una linda historia de amor entre los estelares.

El drama se transmitió por la cadena JTBC y tuvo los niveles más altos de audiencia durante las fechas que duró al aire. Ahora se encuentra disponible en Netflix y Viki, en donde también es uno de los favoritos de los fanáticos de las historias de amor coreanas y del artista, pues hizo a un personaje tierno que encantó a los admiradores.

Hwarang: The Beginning

Hyung Sik formó parte del gran elenco de "Hwarang", pues en él participaron estrellas como Park Seo-joon, Minho de Shinee y V de BTS, quien debutó como actor en esta producción. El k-drama fue transmitido por la cadena de televisión KBS 2TV y cuenta la historia de una élite de guerreros jóvenes con entrenamiento en moralidad y artes marciales que encuentran el amor y la amistad durante los Tres Reinos de Corea.

El drama se encuentra nuevamente disponible en Netflix debido a que muchos fanáticos lo estaban pidieron de regreso en el catálogo de la plataforma, ya que fue en esta producción que Taehyun, nombre real del cantante de Bangtan, se hizo amigo de los actores y formó el grupo llamado "Wooga Squad", con los que ha demostrado tiene un fuerte lazo y una buena convivencia.

Happiness

Después de terminar su servicio miliar en 2021, Park Hyung Sik no perdió el tiempo e inmediatamente comenzó a trabajar siendo "Happiness" el primer k-drama que filmó tras su salida del ejército. Este es un thriller en el que compartió créditos con la actriz Han Hyo-joo y el histrión Jo Woo-jin, entre otros talentosos, que llevaron a la pantalla esta historia ubicada en una época que las enfermedades infecciosas forman parte de la normalidad, sin embargo, se desarrolla un nuevo brote en un edificio que desata miedo y desconfianza.

El drama se encuentra disponibles en Viu, iQIYI y Viki, por lo que los fanáticos tienen diferentes opciones para ver al actor haciendo el papel de "Jung Yi-hyun", un inteligente y honesto detective de delitos violentos que solía ser un prometedor jugador de béisbol, pero que ahora tiene el reto de salvar a su amiga de la que está enamorado.

