Cristiano Ronaldo abre su corazón y habla sobre la muerte de su bebé: “Nunca me había sentido tan triste”

Cristiano Ronaldo habló por primera vez sobre la muerte de unos de sus mellizos en abril pasado, el futbolista relató el difícil momento que pasó junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y como es que se lo dijeron a sus otros hijos cuando comenzaron a preguntar por su hermano. Detalló que entre las muestras de apoyo recibió una carta de la familia real británica en la que les daban sus condolencias.

En octubre del año pasado la pareja anunció con gran felicidad que esperaban mellizos y compartieron una fotografía en la que mostraban el ultrasonido, aunque todo parecía ir bien fue durante el parto que el bebé murió. A través de un comunicado agradecieron las muestras de apoyo y pidieron privacidad para estar con su familia y enfrentar uno de los momentos más difíciles para cada uno de ellos.

Cristiano Ronaldo habla por primera vez de la muerte de su bebé. Foto: IG @georginagio

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Sólo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

En entrevista con el periodista Piers Morgan -que se estrena el 16 de noviembre y de la que ya fue revelado un adelanto-, el delantero del Manchester United recordó el desgarrador momento en el que habló con su hijo mayor, de 12 años, sobre a muerte del bebé: “Entiende todo, tuve una conversación agradable con él. Lloramos juntos en su cuarto y le explicamos, sí entiende, pero de la misma manera estaba un poco confundido”.

“El peor momento que tuve”

El futbolista, de 37 años, habló sobre el duelo y los sentimientos que lo invadieron en aquel momento por la muerte de su bebé y el nacimiento de su otra melliza a quien nombraron Esmeralda: “Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”.

Familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: IG @georginagio

Añadió: “Fue probablemente el peor momento que tuve que pasar en mi vida desde la muerte de mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, luego tienes ese problema y es difícil. Como seres humanos que somos Georgina y yo hemos pasado momentos muy duros porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros. Para ser honesto, fue muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida”.

Señaló que el fallecimiento de su bebé, Ángel, logró unirlo más que nunca a Georgina Rodríguez que le brindó el apoyo que necesitaba y sobre quién expresó su admiración y cariño: “Nos ayudamos mutuamente (…) Ella es muy madura, así que somos una buena pareja y nos ayudamos. Estoy muy contento de que ella esté a mi lado”.

