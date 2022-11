"Blanquita": la cinta que denuncia el abuso sexual de políticos contra menores de edad en Chile

Basada en un hecho que cimbró a la sociedad chilena, la cinta Blanquita, del director Fernando Guzzoni, narra la historia de una joven que denuncia el abuso sexual de políticos contra menores de edad en una casa hogar. El filme se presentó por primera vez en México en el marco de la edición 11 de El Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

“Estamos contentos porque la película es una coproducción de México, y por eso tiene un valor especial nuestra premier mexicana, además de entender cómo va funcionando la película con distintas audiencias, como decía Pablo hace poco, que hay varias similitudes idiosincráticas entre Chile y México y es también interesante ver como un relato emblemático de un hecho que movió los cimientos de la sociedad chilena también puede sensibilizar a la audiencia mexicana, estamos emocionados de que se empiece a transmitir el mensaje de la película”, dijo Guzzoni en entrevista.

El filme, que busca un lugar en el Oscar, representando a Chile, está en espera de una distribuidora en México y se encuentra en pláticas para que una plataforma de streaming la incluya en su catálogo.

“Para nosotros es un orgullo poder representar a Chile en el Oscar y también para todos los países que comprometieron su esfuerzo México, Polonia, Francia y Luxemburgo, pero obviamente son campañas que hay que tomarlas con mesura, porque el premio de la Academia es una campaña que exige demasiados recursos y está mediada por elementos de distribución, pero estamos empezando nuestro camino al Oscar y se suma que vamos a estrenar nuestra película en Los Ángeles y Nueva York, esperamos que tenga buen recibimiento, estamos contentos con la vida que ha tenido, ya se estrenó en Venecia hace más de dos meses y ha pasado por más de 15 festivales con buenas críticas internacionales”, detalló el director de origen chileno.

La cinta, protagonizada por la joven actriz Laura López, desentraña un hecho de corrupción y de violencia, el cual a consideración de su director, no es un tema aislado, “pienso que este tipo de hechos lamentablemente es de un carácter muy universal, no sólo en Latinoamérica, si no también en Europa, en Estados Unidos, es parte de una fisura que a veces nos duele mirar, pero que es más usual de lo que quisiéramos”.

Por su parte Laura López comentó, “fue maravilloso ver mi trabajo en pantalla grande, pude ver la película antes del estreno en Venecia, para que no fuera tan impactante para mi, pero fue una gran experiencia verla para lo que está hecha, para una pantalla grande, un equipo sonoro que le haga justicia y quedé muy sorprendida, me gustó mucho ya pude ver a Blanquita, separarme de ella, ser espectadora y eso fue maravilloso”.

Ganadora a Mejor Guion de la Selección Horizontes en la Mostra de Venecia, la cinta aún no tiene fecha de estreno en México, pero Pablo Zimbrón, quien es productor, confía en que a mediados de 2023 se estrené en las salas cinematográficas de nuestro país.

