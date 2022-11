Por qué Max y Emme Muñiz resisten vivir con JLo tras su casamiento con Ben Affleck

Jennifer López es sin dudas una de las mujeres más importantes de todas, teniendo en cuenta que no sólo se destaca como cantante sino también como actriz, bailarina y empresaria. Además, está en su mejor momento ya que, está disfrutando de su matrimonio con el actor estadounidense Ben Affleck con quien se reencontró luego de 20 años. Sin embargo, quienes no están del todo contentos con la relación son Emme y Max Muñiz, hijos de la diva del Bronx quienes no estarían de acuerdo con la relación.

A sus 53 años, JLo es una de las mujeres más hermosas de todas y lo que llama la atención en todos sus fans es en el cuidado de su piel. La diva del Bronx dio detalles de su tratamiento. En primer lugar, el año pasado lanzó su propia línea de cosméticos llamada ‘JLo Beauty’ y afirmó que la clave para tener una buena piel es dormir. Además, aconseja utilizar protector solar, aceite de oliva para la hidratación, suplementos y sobre todo, un estilo de vida saludable.

Jennifer López es una de las mujeres más importantes de todas. Fuente Instagram @jlo

En los últimos días, Jennifer López fue criticada por adoptar el apellido de su esposo, Ben Affleck. En relación a esto, la cantante de raíces latines manifestó: “La gente todavía me va a llamar Jennifer López, pero formalmente soy Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer y estoy orgullosa de eso”.

JLo y sus hijos. Fuente Instagram @jlo

Affleck y JLo volvieron a reencontrarse luego de 20 años, y en ese lapso cada uno hizo su vida, al punto de que la actriz fue esposa del cantante puertorriqueño Marc Anthony y tuvo dos hijos, Emme y Max Muñiz. En tanto, el ex protagonista de Batman tuvo tres hijos con la también actriz Jennifer Garner. Luego de haberse unido en matrimonio, las familias se ensamblaron.

Quienes no están del todo de acuerdo son los hijos de la actriz quienes habrían rechazado la boda con Ben Affleck. En una entrevista que JLo brindó a la revista Vogue dijo: “Es un proceso que ha resultado complicado para Emme y Max. Tienen sentimientos muy intensos”. Además, añadió que no quieren vivir con ella debido al grado de popularidad que tiene y en todo momento hay periodistas buscando alguna primicia y lo que los adolescentes desean es pasar más tiempo con sus amigos.