Anitta derrocha sensualidad con su baile, transparencias, arneses y cuero en su paso por “Savage Fenty Show Vol. 4”

“Savage X Fenty” es la empresa de lencería liderada por la estrella internacional Rihanna, quien el pasado 9 de noviembre estrenó la nueva colección de su línea de ropa a través de Amazon Prime Video, para la primicia contó con la presencia de grandes figuras del modelaje, la música y la actuación internacionales, una de ellas fue la brasileña Anitta.

A través de redes sociales la cantante de ritmos urbanos también dio a conocer algunas de las imágenes que fueron capturadas durante las grabaciones del espectáculo, Anitta porta varias de las prendas de la colección en las que resaltan un enterizo de red en tono negro al que le agregaron un arnés que cubre de las piernas hasta el busto.

A través de la cuenta oficial de “Savage x Fenty” también se presumió un candente baile de la intérprete de “Envolver”, “Gata”, “Bellaquita” y “La loto” en el que presume sus movimientos de cadera tal y como lo hace en sus eventos en vivo o en los videos que sube para vestir sus proyectos musicales.

“The greatest honor. November 9th. Singing for my queen @badgalriri and @savagexfenty (el mayor honor. 9 de noviembre. Cantando para mi reina @badgalriri y @savagexfenty)”, escribió desde su cuenta oficial la estrella latina y los fanáticos aplauden su participación y la sensualidad con la que presume los atuendos.