Trata de no sonreír antes de ver como lucía Thalía a los 34 años

Thalía disfruta de su nueva canción “Psycho Bitches”. Con esta composición, la cantante se caracterizó por sus mensajes de inclusión, igualdad y empoderamiento, mensaje que se mantiene en el video original. “Es muy divertida, fresca, y picante. Tiene ese elemento especial en el ritmo y un mensaje de libertad”, describió en una entrevista.

Esta nueva canción que ya tiene el visto bueno de los fans, fue coescrita por Thalia y producida por Jonas Jurström y Victor Thell. “Todo el tiempo me mandan canciones. Tiene que ver un poco con mi proceso de trabajo. Este track me llegó y me enamoró de una. Me metí en el estudio a componer la letra con unas chicas y la grabé”, recordó la artista de 51 años.

Psycho Bitches es además una especie de carta abierta de Thalía, sobre su vida actual. “Quería respetar las emociones de lo que soy hoy, una amalgama de amor, serenidad, alegría y sensualidad. Como todos los seres humanos tengo un poquito de todo. Uno tiene que aceptarse como es. Cuando sos auténtico y reaccionas a algo de una forma determinada, para algunas personas puede ser un susto y no es así. Terminas siendo auténtico. Eso es realmente lo que tiene la canción”, describió.

Thalía tenía solo 10 años cuando comenzó su carrera, por lo que se puede decir que contar sobre su vida le llevaría más de un álbum, es por ello que su nueva canción llama tanto la atención. Sin embargo, parece que estas semanas son para la cantante el momento para hurgar en el pasado porque en sus redes sociales replica recuerdos de décadas atrás.

Recientemente en Instagram subió a la sección de historias fotos de los primeros años de siglo, como una del 2005 en la que si bien se ve bella y glamorosa como hoy, las vestimentas y looks son fuera de la onda que hoy suele usar Thalía.