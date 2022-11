FOTO | Este fue el primer Terrifier y muchos no recordarán qué actor mexicano lo interpretó

Lo cumplió, no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague, el director del festival de cine de horror Mórbido, Pablo Guisa Koestinger prometió que "Terrifier 2" estará en las salas de cine en México. Sin embargo, nunca faltará el chistosito que relaciona el cine de Estados Unidos con el de México donde recuerdan a un payaso más tenebroso, escalofriante y creepy que el de Art The Clown, protagonizado por el mismo Margarito Esparza.

Una de las películas mexicanas más aterradoras Foto:

Twitter @tomsilvestro

Si estás leyendo esto Damien Leone, debes saber que los mexicanos tuvimos a nuestro Terrifier mexicano primero antes que lanzaras el tuyo en 2016 con la primera entrega y de esta que estrenarás en este mes.

¿De qué trata Herencia diabólica?

Bien, una joven recibe una millonaria herencia al morir uno de sus parientes lejanos, se trata de una apartada hacienda de la ciudad donde debe permanecer una noche.

Lorena Herrera también participó en esta cinta mexicana Foto: FB @LorenaHerrera

El actor participó en la cinta "Herencia diabólica". Y es que el furor por este payaso asesino comenzó hace un par de meses con el estreno de la cinta estadounidense, donde muchos espectadores aseguraron sufrir vómito, desmayos inesperados y traumas por la secuela de este demente psicópata que asesina en la noche de Halloween donde algunas madres trataron de censurar la cinta en todos los cines el cual se estrenará para el 29 de diciembre.

Regresando con Margarito, el actor que falleció en 2016 por un paro cardiaco derivado de su neumonía, protagonizó a un payaso para defender el título de los payasos más escalofriantes que ha tenido este país con la cinta dirigida por Alfredo Salazar que narra la historia de un pequeño muñeco que asesina a la gente mostrándole toda su crueldad.

Así lucía Margarito disfrazado del primer Terrifier Foto: Twitter @Rev_Wilson_

En esta cintas de terror, podrás al actor con su característico rostro arrugado de Margarito, el cual, es demasiado perturbador y no te gustaría que te saliera en la noche preguntándote si quieres que te haga un truco de magia, por supuesto que llena de curiosidad si este filme mexicano fue un éxito en su época donde compartió créditos el pequeño actor junto a Lorena Herrera, Holda Ramírez, Alan Fernando.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: La vez que Facundo humilló de la peor manera a Margarito

El PERTURBADOR comercial del "muñeco Margarito" que hizo Facundo |VIDEO

ELLA es la esposa de Margarito Esparza, con quien tuvo a sus tres hijos |FOTO