¿Quien es Kevin Roldán, el apuesto cantante que Karely Ruiz quiere conquistar?

Actualmente, Karely Ruiz es una de las solteras más cotizadas de la farándula, sin embargo, todo parece indicar que ya le puso el ojo encima a un apuesto galán pues hace apenas unas horas le dedicó un candente video con el que busca llamar su atención, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca de Kevin Roldán, quien al igual que la estrella de OnlyFans, es toda una celebridad sumamente polémica.

Desde que Karely Ruiz terminó su relación con Pablo Cantú, la influencer ha mencionado en diversas ocasiones que está en busca de su “media naranja”, incluso, hace unos días atrás confesó que está considerando utilizar apps de citas para encontrar un galán, sin embargo, hace apenas unas horas la excolaboradora de “Es Show” causo furor en redes sociales debido a que publicó un video en el que le dedicó un baile a Kevin Roldán, lo cual fue interpretado por sus seguidores como un coqueteo más que directo.

“Para ti, Kevin Roldán” fue el texto que escribió Karely Ruiz en un video que publicó en TikTok, en el cual, apareció realizando un atrevido baile al ritmo de una canción de reggaetón interpretada por el propio Roldán, además, estaba utilizando un revelador vestido rojo, el cual, tenía un pronunciado escote y era muy corto, por lo que la influencer terminó enseñando de más, además, complementó su outfit con un par de botas altas hechas de látex, por lo que lució sumamente sensual.

Luego de la candente dedicatoria de Karely Ruiz, Kevin Roldán respondió al video y realizó un “dúo” con la influencer en el que grabó su reacción al video de la estrella de OnlyFans, sin embargo, no dijo ni una sola palabra dirigida a la también modelo, no obstante, esto no evitó que comenzaran a surgir las teorías entre los fans de ambas personalidades en el que se asegura que estarían comenzando una supuesta relación, lo cual, también generó todo tipo de reacciones.

Karely Ruiz está soltera desde hace un par de meses atrás. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que ambas influencers aumentaron sus interacciones en redes sociales, lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado nada, pero muchos creen que, más allá de un romance, podrían estar planeando alguna colaboración que los ayude a ambos a llegar a nuevos públicos en redes sociales.

Cabe mencionar que, hasta donde se sabe, el reggaetonero tiene una relación desde hace poco más de un año con una misteriosa mujer llamada Stephanie Ortiz, de quien no se sabe mucho, por lo que dicha situación también ha dado pie a que se critique a Karely Ruiz y Kevin Roldán.

¿Quién es Kevin Roldán?

Kevin Roldán es originario del Cali, Colombia, tiene 29 años de edad y fue alrededor del 2013 cuando irrumpió en el mundo de la música lanzando distintos sencillos de reggaetón y trap que le dieron cierta fama en su país natal y durante los años siguientes realizó colaboraciones con distintas personalidades del género urbano que lo posicionaron como toda una celebridad dentro del su gremio.

Kevin Rolfán es todo un fenómeno en redes sociales. Foto. IG: kevinroldankr

Entre sus colaboraciones más famosas destacan las realizadas con Nicky Jam, Bad Bunny, Arcángel, Daddy Yankee y Bryant Myers, además, como se dijo antes, es un personaje sumamente polémico pues en más de una ocasión se le ha visto de fiesta con diversas personalidades del futbol internacional, incluyendo a Cristiano Ronaldo, Marcelo y hasta ha sido relacionado con Gerard Piqué, asimismo, se sabe que tiene un hijo a quien casi no ve y sostiene una guerra de declaraciones con la madre del menor, no obstante, en redes sociales, al igual que Karely Ruiz, también es sumamente polémico debido a las distintas excentricidades que presume.

