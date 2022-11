Karely Ruiz se dice harta de quienes la buscan por interés y toma drástica decisión: “Tengo sentimientos”

Karely Ruiz ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a su simpatía y arrolladora belleza, pero la fama podría estarle pasando factura y reveló que se ausentará por un tiempo para reflexionar; además, admitió sentirse triste porque la gente la busca por interés sin importarle sus sentimientos.

Originaria de Monterrey, la modelo se ha colocado como una de las influencers más queridas y está entre las mexicanas mejor pagadas de OnlyFans, pero esto no ha sido suficiente para evitar la polémica. Ruiz es blanco de críticas constantemente y desde hace poco muestra que éstas han logrado afectar su estado de ánimo, por lo que tomó una drástica decisión.

Karely Ruiz se ausenta de redes sociales. Foto: IG @karelyruiz

A través de sus historias en Instagram, la joven de 22 años causó gran preocupación entre sus fans al compartir un mensaje en el que señala sentirse triste, mientras que en otra imagen se le puede ver en un avión y no revela su destino. Los rumores no se hicieron esperar y mientras algunos internautas aseguraron que podría tomarse unas vacaciones, otros indicaron que podría ser su despedida.

“Recuerden que antes de ser famoso soy persona y tengo sentimientos. No entiendo por qué la gente es muy interesada y siempre quieren sacar provecho de las personas. Estoy harta de lo mismo, que la mayoría de la gente se acerca a mí sea por interés, que mi**da es la gente”, compartió la modelo.

Karely Ruiz responde a críticas

Además de su éxito en la plataforma para adultos, Karely Ruiz también ha destacado por las acciones altruistas; sin embargo, ni esto ha evitado que reciba fuertes críticas en redes sociales donde algunos internautas se lanzan contra su figura, cirugías o actividades en su vida diaria.

En entrevista para el programa SNSerio, la modelo indicó que como resultado de las suscripciones a su cuenta de OnlyFans gana aproximadamente 160 mil dólares al mes, el equivalente a poco más de 3 millones de pesos. En más de una ocasión ha señalado que el dinero lo destina a sus padres, que cuidan en todo momento de su hermana debido a su enfermedad.

“Es que yo no tengo nada que decir, yo hago mi vida, yo no le hago daño a nadie, ya ellos se clavan conmigo. ¿Qué les puedo decir? Yo sigo triunfando, haciendo dinero, así que no me preocupa, la verdad”, así reaccionó la influencer en entrevista para “Es Show” al ser cuestionada sobre las críticas que recibe.

Karely Ruiz responde a las críticas por su contenido en redes sociales. Foto: IG @karelyruiz

